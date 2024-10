Série Halo představuje svoji budoucnost. Mění herní engine, filozofii značky a jméno vývojářského týmu

I když je Halo jednou z největších značek Xboxu, v posledních letech to s ní šlo z kopce. Takhle známé jméno ale Microsoft nehodlá zahodit, a tak si připravil plán obnovy, jehož první kroky nyní odkrývá. Společně s tím odhalil i několik obrázků, na kterých je jasně vidět grafický posud od Halo Infinite na první pohled. Místo toho, aby k tvorbě využívali interní Slipspace Engine, se přechází na Unreal Engine 5.

Engine Slipspace tak pohání jednu jedinou hru - Halo Infinite. A nevypadá to, že by se s ním počítalo u některého z dalších projektů. Platí to alespoň pro Halo, protože bylo jednoznačně řečeno, že všechny projekty týkající se značky budou využívat engine od Epic Games. Tato změna má mimo jiné hlavně urychlit vývoj. Značná část týmu se už nemusí věnovat tvorbě a udržování technologií. Aby vývojáři z týmu 343 Industries dali ještě razantněji najevo, že se značce hodlají věnovat, mění svoje jméno na Halo Studios.

„Když rozdělíte Halo na části, dostanete dvě velmi odlišné kapitoly. Kapitola 1 - Bungie. Kapitola 2 - 343 Industries. Myslím, že nyní máme publikum, které je hladové po další. Takže se nebudeme snažit jen zlepšit efektivitu vývoje, ale změníme recept, jak Halo vytvářet. Dnes tedy začínáme novou kapitolu,“ říká vedoucí studia Pierre Hintze.

Halo Studios nyní pracuje na něčem, čemu říká Project Foundry, ze kterého pocházejí veškeré ukázky. Bylo přímo řečeno, že Foundry není nová hra, ale na druhou stranu ani klasické technologické demo. Dalo by se říct, že v této chvíli hlavně trénují a testují, co všechno si s novou technologií mohou dovolit. Vývojáři prý úzce spolupracují přímo s Epicem a hodlají možnosti jejich technologie posunout na doposud neviděnou úroveň.

Na ukázkových záběrech se objevil i samotný Master Chief, hlavní hrdina celé série. Netrvalo dlouho a rozvířily se diskuze o jeho vzhledu. Vývojáři prý k tvorbě jeho zbroje přistupovali s maximální péčí, ale spousta fanoušků se přiklání k názoru, že vypadá spíš jako plastová hračka.

Od toho, abychom si zahráli nějaký výsledek, nás v tuto chvíli dělí několik let. Halo Infinite navíc stále neřeklo poslední slovo a v budoucnu do něj přibydou další operace a updaty pro mód Forge. Záměrně prý bude Halo Studios potichu a místo toho, aby průběžně lákali na to, co právě dělají, se budou více věnovat samotnému vývoji.

Představení Foundry má také být jakýmsi náborovým nástrojem. Tým chce nalákat nové vývojáře. Až poté přijde na řadu samotná tvorba nového pokračování. Jistotou každopádně je, že Microsoft nechystá jen jedno nové Halo.

Zdroj: Xbox Wire