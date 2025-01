Série Ninja Gaiden se vrací ve velkém stylu. Vyšel remaster dvojky, chystá se pokračování a plošinovkový spin-off

Počátky série Ninja Gaiden se datují od roku 1988. Běžný moderní hráč ale nejspíš nebude mít tušení, kdo je Ryu Hayabusa. To se ale Team Ninja chystá změnit a šlápnou do toho se svojí dlouholetou značkou pořádně. Letos na podzim vyjde nový díl s číslovkou 4. Zahrajeme si ho na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X, přičemž ho s vydáním najdete i v Game Passu.

Ninja Gaiden 4 je prvním přírůstkem do série po 13 letech. To je také jeden z důvodů, proč je jeho hlavní tváří Yakumo, nový protagonista. Vývojáři tak chtějí udělat nový díl přístupnější pro nováčky. Společně na něm pracují Team Ninja a PlatinumGames. Oba týmy jsou velké kapacity na poli akčních her. Pomocnou ruku s vydáním podává Microsoft. Čtvrtý Ninja Gaiden tak vyjde pod hlavičkou Xbox Game Studios.

Yakumo nás zavede do Tokia v temných dobách. Vrátil se Dark Dragon, který město proměnil k nepoznání. Příběhově půjde o přímé pokračování třetího dílu a nemusíte se bát, že by Ryu Hayabusa jen tak zmizel ze scény. Nejenže je součástí nové kapitoly, zároveň v některých pasážích převezme otěže a zahrajeme si za něj.

Ryu se drží svého nindžovského stylu a Yakumo k němu nemá daleko. Nováček ale přeci jen přinese pár novinek. V boji umí používat techniku Bloodraven, se kterou může transformovat krev svoji či nepřítele ve smrtonosnou zbraň.

Série Ninja Gaiden je známá díky vyšší obtížnosti. Vývojáři prý hodlají zajistit to, aby čtyřka byla náročná, ale stále zůstávala fér. V tomto ohledu se odkazují na Ninja Gaiden 2, který patří mezi vrchol celé, téměř 40 let dlouhé historie značky.

Remaster Ninja Gaiden 2, který mohl být lepší

Aby těch překvapivých oznámení nebylo málo, Team Ninja se vytasil s Ninja Gaiden 2 Black a rovnou ho vydal. Zahrát si můžete opět na PC, Xboxu Series S|X a PlayStationu 5. Stal se l i součástí Game Passu. Jde o remaster, který je přepracovaný v Unreal Enginu 5.

Originál z roku 2008 v této verzi prokoukl na první pohled. Tvůrci si vybrali druhý díl kvůli tomu, že jde o jednu z nejlepších akcí v celé sérii. Jako podnět pro vznik remasteru posloužila také zpětná vazba hráčů Master Collection. Podtitul Black je tady hlavně proto, aby se dodržel styl názvů z dřívějška. Ninja Gaiden Black je definitivní podoba prvního dílu a stejně tak to má platit i u dvojky.

Výsledek ale není dokonalý. Nejtvrdší fanoušci vám řeknou, že Ninja Gaiden 2 Sigma je tou nejhorší verzí. A právě tu vývojáři zakomponovali do Master Collection z roku 2021. Verze Black má původní dvojku a Sigmu spojovat. I když se tedy vrací některé původní vychytávky, které v Sigmě chyběly, stále je oproti originálu znatelně jednodušší.

Plošinovkový Ragebound

Abychom nindžů letos náhodou neměli málo, tak už loni jsme se dočkali oznámení hry Ninja Gaiden: Ragebound. Vyjít by měl v létě a pracuje na něm studio The Game Kitchen. Pokud vám toto jméno nic neříká, podívejte se na sérii Blasphemous. Můžete si být tedy jistí, že půjde o řádně brutální a dost pravděpodobně i náročnou akci.

Už první ukázka vypadá velmi dobře. Autoři si i v tomto projektu zvolili pixel artovou grafiku. Řeči o tom, že se tento styl využívá kvůli tomu, aby se ušetřilo, tady rozhodně neplatí. Nepřátelé, prostředí i hlavní hrdinové vypadají skvěle. Jestli se stejně dobře bude Ragebound i hrát, zjistíme tedy až v létě. Vedle PC se dostane také na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X a Nintendo Switch.

Zdroj: Xbox Wire