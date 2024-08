Silent Hill 2 si zachraňuje tvář novým trailerem. První dojmy z hraní srší pozitivitou

Hororový příběh Jamese, který původně vyšel v roce 2001, se postupem času stal žánrovou klasikou. I to je jeden z důvodů, proč se neustále vedou debaty o remaku od Bloober Teamu, který má vyjít na PC a PS5 už 8. října. Vlnu negativity probudila lednová ukázka z hraní, kde Silent Hill 2 vypadal opravdu kostrbatě. Nyní se ale zdá, že by to s ním přece jen mohlo dopadnout dobře. Spolu s příběhovým trailerem, ve kterém uslyšíte znovu nahranou skladbu Promise, se do světa rozletěly první dojmy od zahraničních novinářů. Pokud se chcete sami podívat, jak vypadá v akci, VGC vydalo necelou půlhodinu záběrů.

Dojmy pochází z úvodních tří hodin hraní. Většinově se shodují na tom, že tvůrci remaku dokázali skvěle zpracovat atmosféru zamlženého prostředí města. Při procházení jeho ulicemi jsou prostory i tentokrát uzavřenější. Spousta míst je zablokovaná a musíte si sami hledat cestu vpřed skrz řešení hádanek stejně jako v originálu. Bloober Team si ale přihodil pár vlastních hlavolamů, které prý do celku velmi dobře zapadají.

Stejně tak si museli pohrát i s designem samotného prostředí a rozmístěním nepřátel. Díky statickým kamerám v originálu se leccos dalo schovat za slepé úhly. Jelikož remake budeme hrát z dnes již klasického pohledu ze třetí osoby, tak tyto způsoby už fungovat nemohou. Střety s nepřáteli tak budou méně očekávané a dynamičtější. K tomu přispěje i jejich vylepšené chování. Konkrétně byla řeč o manekýně, která vám bude dělat větší potíže a nikdy nevíte, odkud na vás vyběhne.

Nejen nepřátelé, i James je obratnější. V tomhle ohledu si berou tvůrci inspiraci z nedávných předělávek prvních dílů ze série Resident Evil. Máte více možností při útoku, můžete se vyhýbat a blokovat. Načasování ale prý není vůbec jednoduché, a tak občas nejspíš bude lepší zavelet k ústupu. Kromě toho padlo také přirovnání k loňskému hororu Alan Wake 2, a to v ohledu ovládání postavy.

V dojmech britského Eurogameru se můžeme dočíst, že remake v hratelné ukázce působil lépe graficky, hratelností i atmosférou. Předchozí trailer opravdu nevypadal nijak půvabně. Pokud ovšem opravdu pocházel ze starého buildu hry a nyní už Silent Hill 2 vypadá o poznání lépe, pro nás je to jen dobře. Grafika si vysloužila chválu navíc. Každá místnost je prý vytvořena do posledního detailu, stejně tak i monstra, která musela projít úpravami designu.

Také jsme se dočkali potvrzení, že na PlayStationu 5 bude mít Silent Hill 2 na výběr ze dvou grafických nastavení. Jde o klasiku, kdy vám kvalita zajistí vyšší rozlišení při 30 FPS a výkon pak povýší na 60 FPS za cenu nižšího, v tomto případě dynamicky se měnícího rozlišení. Na konzoli prý hra běží plynule a lehké zaškobrtnutí bylo jen během sekvence na hřbitově. Doufejme, že ve finální verzi se ještě tyhle poslední chybky podaří vychytat.

Článek od VGC přináší také pár postřehů od Mateusze Lenarta, kreativního ředitele projektu. Komentuje například i to, proč se vlastně nezačíná s předělávkou od prvního dílu. „Pokud se ptáte, proč začínáme Silent Hillem 2, pak toto rozhodnutí nebylo na nás. Konami chtělo tímto dílem oživit celou sérii, protože je nejznámější a je považovaný za nejlepší.“

Tříhodinová ukázka byla zakončena ikonickým střetem s Pyramid Headem. Ten se se svojí ostrou čepelí naučil také pár nových kousků. Abyste nebyli o hlavu kratší, musíte jeho údery perfektně vykrývat nebo uhýbat. A v mezičase ho pořádně mydlit ocelovou tyčí. I tento souboj je prý více dynamický než v originálu, ale zároveň si zachovává dojem původní verze. Tato slova by se ostatně dala použít u spousty věcí v remaku. Novináři se shodují na tom, že i když muselo dojít ke změnám a modernizaci, Bloober Teamu se podařilo zachovat nádech a atmosféru Jamesova nezapomenutelného příběhu. Jestli to opravdu zvládli tak dobře, zjistíme sami 8. října, kdy remake vychází na PC a PS5.