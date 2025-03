60. léta v japonském městě Ebisugaoka, zahaleném mlhou. Silent Hill f bude drsný psychologický horor

Konami nám svoje plány s hororovou sérií Silent Hill představilo už v roce 2022. Právě tehdy poprvé přišla řeč i na zcela nové pokračování. Silent Hill f se naplno představil až nyní, a i když stále neznáme datum vydání, máme mnohem lepší představu, co od něj můžeme očekávat. Jistotou každopádně je, že vyjde na PC, PlayStation 5 i XSX.

Silent Hill f je prvním dílem, který se neodehrává v onom ikonickém městě. Místo toho se Konami rozhodlo více zatlačit na japonská témata. Dějištěm hry tak bude městečko Ebisugaoka. I když je fiktivní, má reálnou předlohu. Autoři se inspirovali městem Kanajama, které je v současnosti součástí města Gero. Výběr padl na tuto lokalitu kvůli neobvyklé struktuře a spoustě spletitých uliček.

V hlavní roli je dívka Šimizu Hinako. Její domovské město náhle zahalila mlha a v ulicích se pohybují groteskní stvoření. Během obšírného představení padla několikrát věta „Najdi krásu v teroru“, která je motem Silent Hillu f. Příběhové detaily si Konami nechává pro sebe, ale vypadá to, že nás čeká pořádný psychologický horor. Z popisku hry na Steamu můžeme vyčíst, že součástí hry budou témata jako šikana, diskriminace, halucinace a mučení.

Zasazením je Silent Hill f samostatný příběh, do kterého se může pustit každý bez jakékoliv znalosti předchozích dílů. Dlouholetí fanoušci si ale prý budou všímat easter eggů.

Scénáristou je v tomto případě autor vystupující pod pseudonymem Ryukishi07, který je známý díky Higurashi no naku koro ni, což je hororový příběh zpracovaný do mangy, románu, her i anime seriálu. Je to pro něj první spolupráce se sérií Silent Hill.

Na hudbě ale pracuje starý známý Akira Jamaoka, jehož tvorbu jste mohli slyšet i u loňského remaku Silent Hillu 2, kterým se f znatelně inspiruje. Zatímco Jamaoka bude má na starosti hudbu z prostředí zamlženého města, za bránou do jiného světa uslyšíme tóny od Kensuke Inageho, který má zkušenosti hlavně s akční herní hudbou.

Těžko říct, kdy bude mít Silent Hill f premiéru. Na vydání v letošním roce bychom ale moc nevsázeli. Konami má přeci jen na druhou polovinu roku žhavé želízko v ohni v podobě remaku Metal Gear Solid 3. Náš střízlivý odhad tak je, že se do Ebisugaoky podíváme v první polovině roku 2026.