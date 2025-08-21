Silksong existuje! Očekávané pokračování Hollow Knighta vyjde už za dva týdny

Po osmi letech od prvního dílu australský Team Cherry konečně míří do finiše. Po malé připomínce během Opening Night Live, že se vydání Silksongu opravdu chystá na letošní rok, si na dnešek připravili vlastní oznámení. Na závěr ukázky ze hry jsme se konečně dozvěděli i datum vydání, které připadá na 4. září, tedy jen za dva týdny. Hra bude od prvního dne součástí předplatného Game Passu. Vedle PC a Xboxu se dostane i na PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch i Switch 2.
Malého rytíře střídá v hlavní roli Hornet s vražedně ostrou jehlou v rukách. Společně s ní se pokusíme obnovit naději místního království. Cesta na samotný vrchol bude dlouhá a strastiplná. Hornet ale disponuje více akrobatickými schopnostmi, což jí pomůže při zdolávání skákačkových pasáží.
Výstup jí neusnadní ani nepřátelé, kterých bude přes 200 druhů. Také se popereme s více než 40 bossy. Jak známe Hollow Knighta, určitě někteří z nich budou nepovinní, takže se vyplatí prozkoumat každý kout království. Navštívíme několik měst a oproti prvnímu dílu tvůrci do hry implementovali rozsáhlejší systém úkolů, který dá hráčům důvod vracet se do již navštívených oblastí.
K oznámení se přidává také článek od novináře Jasona Schreiera, který s vývojáři probral, proč vývoj Silksongu trval tak dlouho. Dlouholetý proces u her často napovídá tomu, že byla tvorba plná problémů. Dle slov spoluzakladatelů Ariho Gibsona a Williama Pellena byla práce na Silksongu nic než radost. „Bavili jsme se. Celá tahle věc je stejně jen prostředkem pro naši kreativitu. Je hezké dělat zábavné věci.“
Nenastaly žádné záseky, produkce se neustále posouvala dopředu. Čas využívali hlavně na to, aby výsledek odpovídal představám týmu. Původní Hollow Knight prodal přes 15 milionů kopií a nabral obrovské množství fanoušků s velkým očekáváním, co přinese pokračování. Silksong měl původně být jen rozšířením, ale v únoru 2019 oznámili, že ho vydají jako samostatný díl.
Za posledních šest let toho moc neprozradili. Na sociálních sítích bylo ticho z toho důvodu, že zkrátka neměli co říct. „Jediné, co jsme mohli říct, je: ‚Stále na tom pracujeme.‘“ Sami si přitom mysleli, že Silksong bude venku mnohem dřív. Oznámení na akci Xboxu, že Silksong vyjde do konce června 2023, nebylo jen pro srandu.
Množství obsahu a funkcí ale nepřestávalo růst. Gibson přiznává, že podcenili množství času, které je potřeba na implementaci všech věcí. Ale mohli si to dovolit díky úspěchu prvního dílu, který jim zajistil, že se nemusí starat o peníze. „V tomto ohledu máme velké štěstí,“ řekl Gibson. „Vlastně o tom moc nepřemýšlím. Možná je to právě ta výsada.“