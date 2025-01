Simulátor strojvůdce pražského metra už najdete na Steamu. Back in Service chystá další novinky

Loni na jaře Back in Service uspělo díky obrovské podpoře fanoušků na Startovači. Donedávna jste hru, která začala jako sólo projekt vývojáře Dominika Vojty, mohli pořídit pouze na oficiální stránce. Nyní je to ale pro běžného smrtelníka jednodušší díky tomu, že tuto simulaci pražského metra najdete už i na Steamu, kde vás verze v předběžném přístupu vyjde na 15,8€, tedy necelých 400 Kč.

Vydání verze 1.0 by mělo zabrat zhruba ještě další rok. Během následujících měsíců se Back in Service bude rozrůstat o další stanice, celé depo Hostivař a také o nové soupravy. Také se rozšíří možnosti, jak si vydělat a následně utratit peníze. Pár obrázků z toho, co tým chystá do budoucna, předvedl ve vývojářském deníčku.

Zmíněné depo je velký projekt, takže se na něm pracuje průběžně. Aktuálně se aktivně tvoří kolejové schéma a samotné tratě. S tím pomůže nový způsob vytváření výhybek. Doposud každou z nich bylo nutné tvořit ručně. Místo toho se přešlo k procedurální tvorbě, díky čemuž jsou tvůrci schopni výhybku vytvořit v rámci pár minut.

Ladí se také poslední detaily modelu 81-71. Ten mimo jiné bude potřebovat věrné zvuky, a když už na to přišlo, tak se zvuková stránka hry vylepší celkově. Vývojáři spolupracují s Dopravním podnikem hlavního města Prahy a mohou si tak nahrávky pořizovat přímo u zdroje.