Simulátor života The Sims dostane deskoherní adaptaci. V obchodech se objeví letos i v češtině

Herní série The Sims slaví 25 let a v rámci oslav se dočkáme také deskoherní adaptace! Deskovku vyvíjí Goliath Games, kteří ve svém portfoliu mají například Rummikub, Jazýčky ven! nebo Alenčinu zahrádku. Díky společnosti Asmodee se pak můžeme těšit také na český překlad.

Herně nebude The Sims zaměřeno na budování vlastní domácnosti, jak by se na první pohled nabízelo, ale na chození po mapě, navštěvování sousedů a ikonických míst předlohy. Důležitou roli sehraje také plnění aspirací vaší postavy. Zapomínat ale nesmíte ani na zajišťování životních potřeb vašeho Simíka.

Ve svém tahu rozhodujete o průzkumu hexagonové herní mapy. Získáváte body aspirace a interagujete s ostatními Simíky. Právě plnění aspirací a přátelení vám přinesou vítězné body. V případě výpravy do města vám však klesnou ukazatele životních potřeb. Pokud se naopak rozhodnete zůstat doma, ukazatele si budete moci zvednout.

The Sims tak vypadá na nenáročný filler, který zvládnou i méně zkušení hráči. Největší zájem hra pochopitelně vyvolá u hráčů původních počítačových her, kterým pořádně zabrnká na nostalgickou strunu. Vizuál přesně odpovídá předloze, během hraní navíc navštívíte řadu známých míst a poklábosíte se starými známými sousedy (nechybí například Bella Goth nebo Bob Pancakes).

V USA půjde hra do prodeje už v polovině července, evropští hráči si budou muset počkat na září (přesné datum české mutace není známé, mělo by to však být ještě letos). Cena by se pak měla pohybovat kolem 19,99 dolarů - je možné, že mimo USA bude částka o něco vyšší.