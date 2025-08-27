Skate si od září zahraje každý zdarma. EA se po 15 letech pokusí restartovat oblíbenou sérii

Skejťácké hry byly na vzestupu od prvního PlayStationu. Po generaci konzolí PS3 a Xbox 360 se to ale zlomilo. Aktuálně tuhle díru na trhu vyplňují pouze remastery starších her Tonyho Hawka. Už před pěti lety EA oznámilo, že se hodlá vrátit jeho oblíbená série Skate, která na to místo arkádovým stylem jde více technicky. Po dlouhém čekání se konečně brzy dočkáme vydání, i když zatím jen v předběžném přístupu. Od 16. září si ho každý může zkusit zdarma na PC, PS4, PS5, XO a XSX.
Skate není přímé pokračování série, EA se snaží s novým dílem celou sérii restartovat. První velkou změnu už jsme zmínili - hra bude fungovat na modelu free-to-play. Další věc je, že na skejtu nebudeme řádit sami. Parky jsou v podstatě lobby, kde se mohou potkat hráči z celého světa a společně se pokusit vystřihnout co nejpůsobivější triky.
Dějištěm hry je fiktivní město San Vansterdam. Tvůrci do něj chtějí fanoušky nalákat především tím, že nad prováděním triků budou mít plnou kontrolu. Hra vám nediktuje, co všechno můžete na prkně provádět, nebo po kterých objektech lze grindovat. Celé město je vaše hřiště a záleží na kreativitě, co všechno se vám během jízdy podaří vykouzlit.