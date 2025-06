Skryté klenoty z letních herních festivalů. Těchto 10 her byste měli mít v seznamu přání

Do tvorby se můžete také pustit v kooperaci až ve čtyřech hráčích . Pokud vám jde hlavně o samotnou hru a nechcete se zabývat starostmi o virtuální studio, Let's Build a Dungeon nabídne také kreativní mód, kde si můžete volně vytvářet vlastní příběhy, dialogy, filmečky, postavy a navrhovat herní mechaniky. Je otázkou, jak moc do hloubky se půjde. Omezenou ukázku si můžete vyzkoušet v demoverzi na Steamu .

Máte volné ruce v tom, jakou hru si vytvoříte . Může to být klasické MMO ala World of Warcraft. Nebo můžete zvolit jiný druh multiplayerového světa. Pak je také na vás, abyste vychytali všechny jeho chyby a následně si výsledek sami můžete projít. Když nebude vaše vlastní hra bavit vás, je čas promyslet změny a úpravy, než ji vypustíte mezi hráče.

Naštěstí tady nejde o reálný vývoj, takže vás nebudou tlačit termíny, investoři, ani netrpělivá komunita. Let's Build a Dungeon je koncipované jako relaxační záležitost , což ovšem neznamená, že nemůžete selhat. Kromě samotného vývojového procesu se staráte i o další aspekty, jako je marketing. I když budete mít skvělou hru, bude to k ničemu, když ji dostatečně nedostanete do povědomí hráčů.

Název Let's Build a Dungeon může trochu mást. Spousta hráčů si určitě při myšlence na budování podzemních kobek vzpomene na původního Dungeon Keepera. Místo toho ale budete dávat dohromady vlastní MMORPG hru . Stáváte se ředitelem herního studia. Vytvořit hru z tohoto žánru není jednoduché, takže to bude chtít najmout designéry, programátory, scénáristy, testery... a můžete se pustit do práce.

Aby přežil a vrátil se do svého vlhkého domova, musí prolézt nástrahami v podivném industriálním komplexu . Vypadá to, že Darwin není jen tak obyčejná chobotnice. I na souši je velmi obratný. Skákání a silná chapadla jsou jeho hlavní pomůcky, se kterými překonává překážky. Tvůrci se nezatěžují zpracováním realistického chování chobotnice. Místo toho do příběhu i samotných herních mechanik kombinují humor a nadsázku .

Při sledování traileru se mi vybavil japonský seriál Gintama, konkrétně postava tvrdého detektiva Kozenigaty Heidžiho. Stranger Than Heaven už od loňské premiéry v sobě z mého pohledu má detektivní nádech . A Ryu Ga Gotoku v minulosti se svou sérií Judgment ukázalo, že detektivní příběhy umí. Pokud by tentokrát zpracovali jeden v tomto historickém období, nemuselo by to být vůbec špatné.

Tohle je asi největší hra z dnešního článku. Stranger Than Heaven je zcela nová značka od japonského studia Ryu Ga Gotoku, tvůrců série Like a Dragon , kteří zároveň nyní pracují na novém dílu bojovky Virtua Fighter. Představili nám ji už loni ještě kratším teaserem pod názvem Project Century. Stále toho o ní víme velmi málo, alespoň jsme na Summer Game Festu dostali obšírnější ukázku .

Romeo Stargazer má tu smůlu, že uvíznul mezi životem a smrtí . Způsobil to časový paradox, který zároveň roztříštil časové kontinuum. Nebyl to ale zcela náhodný jev, má ho na svědomí omyl geniálního vědce. Teď se Romeo stává agentem Dead Manem, který pro FBI loví skrz čas a prostor ty nejnebezpečnější zločince . Ti také nejsou hloupí a klidně se utečou schovat do úplně jiného univerza.

Když je mezi autory jméno Suda51 , rovnou si můžete být jistí, že to nebude obyčejná hra. Společně s týmem Grasshopper pracuje na Romeo Is a Dead Man, což má být jeho nejkrvavější akce vůbec. Z minulosti si Sudovu tvorbu můžete pamatovat díky No More Heroes, Lollipop Chainsaw nebo Killer is Dead.

Všechny schopnosti hlavní hrdinky jsou založeny na technikách malování . Při cestování skrz svět se bude učit další a další, které jí pomohou dostat se do neprobádaných oblastí. Jak je u metroidvanií obvyklé, svět se před vámi rozprostírá celý už od začátku, ale bez potřebných vylepšení se nedostanete do každého koutu.

Svět Constance reprezentuje vnitřní představu umělkyně, která postupně míří do záhuby. Na každém rohu to sice zeje barvičkami, ale to neznamená, že je všechno růžové a všichni jsou šťastní. Vše je výtvorem upadajícího mentálního zdraví hlavní hrdinky. Prostředí, ve kterém se budeme pohybovat, tak ale ani náhodou nevypadá. Grafika hry je ručně kreslená a nemá daleko od klasik, jako je právě Hollow Knight, Ebenezer nebo Nine Sols.

Pokračování 7 / 10

Into the Unwell

Datum vydání : není známo

: není známo Platformy: PC

Už několik herních projektů se snaží napodobit styl klasické animace starých seriálů. Díru do světa nejen díky tomu udělal Cuphead, na podobném stylu staví střílečka Mouse a ve své novince ji využívá švédský vývojářský tým She Was Such a Good Horse. Into the Unwell je rogue-like akce, kterou budete moci hrát sólo nebo společně s dalšími dvěma kamarády.

I když hra využívá rubber hose animaci připomínající dětské seriály, zasazení rozhodně pohádkové není. Zahrajeme si za bandu nezvedenců v surrealistickém světě, kteří v boji využívají vlastní neřesti. Jde v podstatě o animovanou noční můru, na jejímž závěru se pokusíme dostat k sebekontrole a porazit porazit své závislosti.

Into the Unwell chce zkombinovat akční souboje společně s prvky plošinovky. Nepřátelé i zbraně mají od běžných her daleko. Po krku vám půjde třeba nakrájená pizza a vy ji musíte ztřískat obřím kornoutem zmrzliny nebo lízátkem po lobotomii. Jelikož jde o rogue-like hru, v průběhu hraní si odemknete nové bonusy, kousky výbavy nebo rovnou dodatečné hratelné postavy.

Jde o první projekt tohoto studia, takže nechtějí nechat nic náhodě. Proto nejdřív Into the Unwell vyjde v předběžném přístupu na Steamu, kde ho budou ladit společně s komunitou. Cílem je, aby zhruba po roce a půl vyšla verze 1.0. Prvotní verze bude obsahovat několik úrovní, bossfightů a spoustu vtípků. Finální bossfight si ale hodlají schovat až na ostré vydání.