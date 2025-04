Skull and Bones se nevzdává. Chystají se další sezóny a pirátské souboje na souši. O víkendu můžete vyplout zdarma

Po náročném vývoji, který Ubisoftu trval celou dekádu, jsme se loni dočkali vydání jejich pirátské online hry Skull and Bones. Výsledek byl nemastný neslaný, což už tehdy dost nahnuté reputaci společnosti nepomohlo. I přes to, že nešlo o prodejní trhák, od Skull and Bones tvůrci nehodlají dát ruce pryč. Na krátké prezentaci představili, co fanoušky pirátů čeká v letošním roce.

Pokud byste si chtěli hru osahat, ale nechce se vám vytahovat peněženka, můžete si zahrát zdarma od 17. dubna 17:00 našeho času do 21. dubna. Akce platí pro PC, PlayStation 5 i Xbox Series S|X. Vývojáři navíc slíbili, že Skull and Bones velmi brzy dostane patch, který využije možnosti PS5 Pro. Zároveň na všech platformách bude hra ve slevě.

Celkem se chystají čtyři sezóny, přičemž první jménem Ascent into Chaos už odstartovala. Tematicky se točí okolo konfliktu Francouzů a Španělů, kteří si dělají zálusk na uzmutí kontroly nad Indickým oceánem. Společně s tím Ubisoft slíbil, že novinky bude do hry přidávat častěji místo toho, aby vše vyplivl se začátkem každé sezóny. V tomhle případě hráče čeká systém vylepšení výbavy, nový strom schopností pro základnu či týmový PvP režim Death Tides.

Pokud by pro vás klasické pirátění už nebylo výzvou, bude vás určitě zajímat systém World Tierů. Jakmile splníte mise s testem schopností, získáte přístup k náročnější úrovni světa, kde vám bude odměnou vzácnější loot. Aby toho nebylo málo, mezi středně velké lodě se nově přidá také škuner.

Léto se ponese ve znamená sezóny Oaths of War, kdy nizozemští mořeplavci převezmou kontrolu nad obří pevností. Kromě toho se zapojíme také do souboje dvou frakcí a bude záležet na hráčích, která z konfliktu nakonec vzejde jako vítěz. Mezi typy lodí se přidá fregata, doposud největší koráb.

Nejžádanější novinka přibyde do Skull and Bones na podzim v sezóně Guts and Glory. Bylo opravdu zklamáním, že v pirátské hře s otevřeným světem činila souš tak malou část, a když už jste někam vkročili suchou nohou, nebylo moc co dělat. To se změní s přírůstkem akce na souši. Ukázka vypadala docela kostrbatě, ale přeci jen ještě zbývá dost času na vyladění. Navíc to vypadá, že kromě dalších pirátů se na pevnině porveme i s nemrtvými.

Druhý herní rok uzavře v zimě Eye of the Beast. Dominantou této sezóny bude Kraken. Je větší než jakákoliv potvora, kterou jste ve vodách Skull and Bones mohli dříve potkat. Celkově budou monstra a jejich lov hlavním tématem čtvrté sezóny. S tím se pojí i přidání malé loďky, ze které budete lovit potvory pěkně zblízka. Mezi většími loděmi pak jako novinku najdete korvetu.