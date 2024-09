Slabší Xbox potrápí vývojáře Dune: Awakening. Optimalizace na Series S bude výzva

V posledních týdnech se začaly množit případy, kdy vývojáři dávají jasně najevo, že jim méně výkonný Xbox Series S dělá vrásky na čele. I přes to, že z něj nelze vytáhnout tolik, jako ze Series X, stále platí, že funkcemi se hra nesmí na obou variantách konzole lišit. (Tedy pokud nejde zrovna o Baldur's Gate 3, které dostalo výjimku). Tentokrát komentáře ohledně konzole Microsoftu pocházejí ze stáje Funcomu, který pracuje na vývoji MMORPG Dune: Awakening. Vedoucí producent Scott Junior v rozhovoru pro VG 24/7 řekl, že pro ně optimalizace na Series S představuje opravdovou výzvu.

Dune: Awakening vyjde začátkem příštího roku na PC, až následně ji Funcom plánuje vydat na konzole. „Je to jeden z hlavních důvodů, proč hru vydáváme nejdřív na PC. Čeká nás hodně optimalizování, abychom ji mohli vydat na Xboxu.“ Optimalizace obecně je velkým tématem po prvních uzavřených testech. Funcom nemá v tomto směru zrovna dobrou pověst, jejich Conan Exiles se ještě dlouho po vydání potýkal s technickými problémy. Snad se v případě nové Duny tedy polepší.

Prý určitě hodlají využít nejnovějších technologií, ať už je to FSR nebo další nástroje pro generování snímků. „Chceme, aby hra vypadala nádherně, ať už hrajete na 3070, nebo 4090. Ještě jsme nezveřejnili hardwarové požadavky, ale můžete si být jistí, že silné karty staré i pár let by měly být schopny hru rozběhnout dobře.“ Na druhou straun ale Junior dodává, že slabší stroje v současné podobě mají se hrou znatelné problémy. Každopádně věří tomu, že během dalších měsíců vývoje se studiu podaří stav Duny zlepšit.