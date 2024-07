Slovenská relaxační strategie Preserve oznamuje srpnové vydání v předběžném přístupu

Na Steamu už několik měsíců najdete hratelnou ukázku hry Preserve. Slovenské studio Bitman Galaxy ale konečně přichází s obsáhlejší verzí, kterou nejdříve vydají v předběžném přístupu a postupně budou přidávat další obsah a vychytávat nedostatky. Vývojáři oznámili, že její vydání máme očekávat 8. srpna. Oproti tomu, co jste si mohli osahat v demu, přibyde vodní biom, rozšíření dalších biomů nebo 25 různých hlavolamů.

„Jsme nadšeni, že můžeme hru Preserve konečně vydat v předběžném přístupu a umožnit fanouškům, aby si mohli vyzkoušet všechen nový obsah, na kterém jsme pracovali,“ říká Peter Jánošík, programátor a vedoucí studia Bitman Galaxy. Dodává, že vodní biom přidá do hry úplně nový rozměr a hráči si podle něj prostředí oceánu zamilují. „Nemůžeme se dočkat, až si vyslechneme zpětnou vazbu od naší komunity.“ Do budoucna nás samozřejmě čeká další obsah, který budou tvůrci postupně odhalovat až do vydání verze 1.0. Jak dlouho by Preserve mělo strávit v předběžném přístupu, ale zatím nevíme.

O čem že Preserve vlastně je? Skrz různé kartičky živočichů a rostlin se musíte pokusit vytvořit fungující ekosystém. Aby vše správně klapalo, bude potřeba si své tahy dobře promýšlet. Náhodné rozhazování karet nezní jako ta správná cesta k úspěchu. Budeme se moci pustit do řady scénářů, kdy musíme vyřešit předpřipravenou výzvu od vývojářů. Pokud si ale jen chcete v klidu rozvíjet vlastní přírodu a kochat se krásně zpracovanou grafikou, k dispozici bude také kreativní mód.