Slovenský Jotunnslayer přidává první porci obsahu. Bitvu rozpoutáme v Jötunheimu s bohyní Skadi

Nejsou to ani 2 měsíce, co slovenský tým Games Farm vydal svoji novinku. Jotunnslayer: Hordes of Hel je rogue-lite akce, která se inspiruje stylem hitu Vampire Survivors. U hráčů se jí očividně daří, na Steamu má z 2 750 hodnocení přes 80 % pozitivních a prodalo se přes 110 000 kopií. Práce ale ještě ani zdaleka není u konce. Dnes přichází první větší obsahový přídavek, který majitelé hry samozřejmě dostanou zdarma. Hlavní novinkou je říše Jötunheim společně s ledovou bohyní Skadi.

Země obrů je sama o sobě dost promrzlá. Právě zdejší klima bude další věcí, na kterou si vedle hord nabíhajících nepřátel musíte dávat pozor. Kromě obrů samotných se nám do cesty postaví i jacísi hmyzáci. Ti vás místo mrazu potrápí svými jedy.

Sami ale můžeme sílu zimy ovládnout, a to právě díky bohyni Skadi. Kromě toho, že nám dají do rukou další schopnosti, přidali vývojáři také nové mechaniky vylepšování postavy. Některá skilly si můžete uzamknout, díky čemuž o ně během zvyšování úrovně nepřijdete.

„Tento přídavek výrazně zvyšuje hodnotu hry a připravuje půdu pro budoucí aktualizace obsahu, včetně nových map, bohů, postav, zbraní a nekonečného režimu, které do hry přibydou ještě před vydáním verze 1.0,“ říká k vydání updatu Matej Hudák z vydavatelství Grindstone. Pokud se nic nezměnilo, plné verze bychom se měli dočkat ještě letos.