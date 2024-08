Slovenský simulátor lovce se chystá na mobily. Way of the Hunter také přidává skandinávská loviště

Tým z bratislavského studia Nine Rocks Games stále rozšiřuje svůj lovecký simulátor. Kromě lovišť v Africe nebo na Novém Zélandu se s novým rozšířením jménem Lintukoto Reserve můžete vydat i do Skandinávie. Prostor je to rozsáhlý, mapa se rozprostírá na 64 km². Samozřejmě si do své sbírky trofejí budeme moci přidat řadu nových kousků, mezi kterými nechybí třeba los, rys severní, sob horský nebo polární liška.

Lintukoto Reserve vyšlo společně s posledním trailerem a už teď si ho můžete pořídit za 9,99€, tedy cca 250 Kč. Tohle ale úplná novinka není. To hlavní přišlo na menší prezentaci společnosti HandyGames, kde byla verze pro mobilní telefony. Na rozdíl od PC a konzolí se o její vývoj stará právě HandyGames, kteří s mobilními hrami už mají dřívější zkušenosti. Díky nim se na Android a iOS dostaly třeba Wreckfest, Titan Quest a několik dalších nezávislých her.

O mobilní Way of the Hunter toho jinak víme velmi málo. Ani není potvrzené, jestli se dostane na Android i iOS, nebo některý z hlavních systémů vynechá. Záhadou je prozatím i datum vydání. V tomto ohledu se musíme spokojit s tím, že o odhalení dalších informací včetně přesného data se bude starat právě HandyGames.

Zdroj: Nine Rocks Games