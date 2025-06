Sonic ve svých závodech propojí vlastní svět s Minecraftem, SpongeBobem i Yakuzou. Vydání se chystá na září

Na loňském Summer Game Festu se nové Sonicovy závody ukázaly jen střídmě, tentokrát jsme dostali obšírnou ukázku z hraní spolu s oznámením data vydání. Sonic Racing: Crossworlds vyjde 25. září na PC, PS4, PS5, Xbox One a Series. Dorazí také na původní Switch, verze pro Switch 2 se teprve připravuje a její premiéra nás čeká o něco později. V prodeji bude také upgrade, se kterým si za menší poplatek budeme moci verzi pro Switch vylepšit na Switch 2 verzi.

Název může naznačit, že budeme závodit jen a pouze s postavami ze Sonicovy série. Tak to ale není vůbec není. Sega do Crossworlds zapojila řadu dalších značek, které se poprvé ukázaly v traileru výše. A máme tady i neherní spolupráce. V soupisce najdete i Hatsune Miku, nejúspěšnější vocaloid zpěvačku. Už dříve jsme se dozvěděli, že na trati nebude chybě ani SpongeBob Squarepants a nyní se k němu přidá třeba i Ičiban Kasuga ze série Like a Dragon, dříve známé jako Yakuza.

Postupně budou do hry přibývat další jezdci, tratě s spousta dalšího v rámci placeného season passu, který můžete získat s dražší Deluxe edicí. Prvním takovým přírůstkem bude Minecraft s hratelnými postavami i vlastní tratí. Předobjednávka Deluxe edice vám navíc zajistí třídenní předběžný přístup, takže můžete začít hrát už 22. září. Také pouze s touto edicí dostanete balíček postav ze Sonic Prime. Jako bonus za samotné předobjednání pak u všech variant dostanete postavu Sonic the Werehog ze Sonic Unleashed.

Zdroj videa: Sega