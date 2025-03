Sony a AMD spolupracují na projektu Amethyst. Ekvivalent technologie FSR 4 se příští rok dostane na PlayStation 5 Pro

Technologie pro upscaling obrazu během hraní her je v současné generaci velkým tématem. Zatímco Nvidia v tomto ohledu dominuje s DLSS, AMD je v závěsu se svým FSR a loni se přidalo i Sony, které do konzole PlayStation 5 Pro implementovalo vlastní technologii PSSR. Před pár dny AMD a Sony oznámily spolupráci na projektu Amethyst, skrz který vzniklo FSR 4 a v budoucnu z něj budou těžit i majitelé PS5 Pro.

„Neuronová síť v upscaleru FSR 4 je prvním výsledkem spolupráce v rámci projektu Amethyst. Výsledek je skvělý, jde o pokročilejší přístup, který může překonat ostrost PSSR,“ řekl pro Digital Foundry Mark Cerny, designér posledních dvou konzolí PlayStationu. Zároveň dodává, že mají v plánu technologii velmi podobnou FSR 4 implementovat do PS5 Pro. K tomu ale dojde až v roce 2026.

Pro letošní rok zůstává pro Cerneho tým prioritou spolupráce s vývojáři, aby do svých her mohli aktuální PSSR implementovat co nejefektivněji. Paralelně ale vzniká už i ona nová technologie pro upscalování obrazu. Její implementace bude trvat delší dobu kvůli tomu, že RDNA 4 na grafických kartách od AMD má úplně jiný design než hardware PS5 Pro.

Prvotní dojmy z FSR 4 jsou pozitivní, takže PS5 Pro může příští rok čekal slušný pokrok. Opět Digital Foundry tuto technologii srovnává s konkurencí. I když oproti nejnovější verzi DLSS v některých aspektech zaostává, při celkovém porovnání už není výrazně pozadu.

I když FSR 4 zvládá vyprodukovat lepší obraz, podepisuje se to také na náročnosti na výkon. Cerny ale věří, že pro PS5 Pro to nebude problém. „Výkon PS5 Pro je 300 8bitových TOPS bez sparsity, což je velmi dobře srovnatelné s nedávno uvedenými grafikami od AMD.“

Upscaling každopádně nemá být jediným plodem této spolupráce. Cerny jako dlouhodobý cíl popisuje tvorbu hardwaru, který se bude lépe hodit pro strojové učení: „Něco, co dokáže zpracovávat neuronové sítě potřebné pro herní grafiku ve vysokých rychlostech.“ Výkonnější varianta PlayStationu 5 je tedy jen prvním krokem, ze kterého se budou dále učit.