Sony couvá a hráčům na PC už nebude nutit PlayStation Network. Do PSN ale přidá bonusy

Sony mění priority a registrace k PlayStation Network už nebude podmínkou k hraní nových titulů pro PC. Platí to pro již vydané akční adventury God of War Ragnarök a Horizon Zero Dawn Remastered, dnešní novinku Marvel’s Spider-Man 2 i pro PC port The Last of Us Part II Remastered, který dorazí 3. dubna 2025.

„Účet pro PlayStation Network bude pro tyto tituly na PC volitelný. Hráči, kteří se stále rozhodnou přihlásit k účtu PSN, budou mít také další výhody, jako jsou trofeje a správa přátel,“ říká Sony.

Hra Bonus v PSN Marvel’s Spider-Man 2 odemčené obleky Spider-Man 2099 Black Suit a Miles Morales 2099 Suit God of War Ragnarok Kratos získá přístup k Armor of the Black Bear v první bedně v Realm Between Realms (dříve se k němu dostal až v New Game+), dále 500 Hacksilver a 250 XP do schopností The Last of Us Part II Remastered +50 bodů do schopností a odemčená bunda pro Ellie (Jordan’s Jacket z chystané hry Intergalactic: The Heretic Prophet) Horizon Zero Dawn Remastered odemčený oblek Nora Valiant

Sony také slibuje, že PlayStation Studios do PSN na PC přinesou i další bonusy. Jestli se to bude týkat budoucích titulů, nebo i nějakých stávajících, však není jasné. Stejně tak z vyjádření explicitně nevyplývá, že se povinné PSN neobjeví v žádné budoucí hře. Aktuální stav je ale ideální kompromis. Kdo PSN nechce či nemůže používat (v některých zemích není síť dostupná), nemusí. A kdo se přihlásí, získá bonusy.

PSN by měl být nadále povinný v případě multiplayerových her nebo režimů s podporou crossplaye mezi konzolemi a počítači. To platí jako pro střílečku Helldivers II, tak třeba kooperativní mód Legends v Ghost of Tsushima (singleplayer se bez PSN obejde).