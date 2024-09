PlayStation 5 Pro je nejvýkonnější a nejdražší herní konzolí na světě

Sony dnes v 17:00 uspořádala technickou prezentaci konzolových novinek, kterou vedl hlavní architekt posledních dvou PlayStationů Mark Cerny. Vzhledem k dřívějším spekulacím jsme tušili, že japonská společnost tuto akci využije k představení vylepšené verze PS5. A tak se také stalo, bez velkých překvapení jsme se dočkali PlayStationu 5 Pro.

Podruhé v historii konzolí od Sony přišla hardwarová revize, která nemění jen design zařízení, ale posouvá i výkon. V předchozí generaci vyšel PlayStation 4 Pro, který měl nasytit tehdy rostoucí trh s 4K televizory. „Pětka“ již vznikala s ohledem na ultravysoké rozlišení, ale do her dorazily dva jiné strašáky zvyšující nároky na výkon.

Ray a path tracing přinášející realistické ztvárnění světel, stínů či odrazů. A strojové učení, které umožní vykreslovat obraz v nižším rozlišení a do toho vyššího jej pak dopočítat uměle. V těchto oblastech proto PS5 Pro přináší největší změny, součástí nového čipu jsou totiž mj. výkonnější RT a AI akcelerátory.

Staronový vzhled

PS5 Pro nijak zásadně nemění design. Postupně se zužující věž zapadá do rodiny původního modelu i loňského Slimu. Je vysoký jako starý PlayStation 5 a štíhlý jako Slim. Poznávacím znamením jsou tři černé pruhy v bílých bočnicích, což by Adolf Dassler jistě kvitoval.

Konzole ale nevznikla ve spolupráci s Adidasem, hlavním partnerem bylo opět AMD. To dodalo výkonnější čip, o němž toho Mark Cerny moc neřekl. Ale co prozradil, tak souhlasilo s dřívějšími úniky, takže i neoficiální informace budeme považovat za směrodatné.

Nemění se procesorová část, ta se nadále spoléhá na osm jader Zen 2 s funkcí SMT umožňující současný běh až šestnácti vláken. Procesor ale nabídne o 10 % vyšší frekvenci.

Zásadnější změnou prošel grafický obvod. Cerny prozradil jen to, že obecný herní výkon vzrostl v průměru o 45 % a že počet výpočetních jednotek je o 67 % vyšší. To znovu souhlasí s dřívějšími úniky, které naznačovaly, že PS5 Pro nabídne 60 CU s vyšším taktem a novější architekturou kombinující prvky RDNA 3 a 4 (PS5 stojí na RDNA 2).

Novější architektura má pomoci právě s ray tracingem a path tracingem, v němž původní konzole byla slabá a efekty byly buď v podstatně nižší kvalitě než na počítačích, nebo to mělo velký dopad na snímkovou frekvenci. Často ale šlo o kombinaci obojího. Nové hry jako Black Myth: Wukong nebo Star Wars Outlaws už na konzoli neběžely optimálně.

AI a návrat 8K

Vizuální stránku her by ale měl zlepšit také AI akcelerátor, o který se bude opírat nová upscalovací technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Doposud se na PS5 používalo FSR 1 nebo 2 od AMD, která ale nestojí na strojovém učení, a tak je i kvalita slabší. PSSR je ale na papíru obdobou DLSS 2+ od Nvidie, kde se AI stará o lepší rekonstrukci detailů, obraz je ostřejší, stabilnější a v řadě případů na úrovni toho, jako by se renderoval v nativním rozlišení.

PSSR se zřejmě využije i pro hry, které mají nabídnout rozlišení 8K. Sony tuto zkratku po čtyřech letech opět vytasilo. Značka 8K už byla na krabicích původních konzolí, ačkoliv PS5 toto rozlišení na výstupu nepodporoval, nešlo v něm hrát, ani pouštět videa. PS5 Pro zpřístupní obojí, byť je otázkou, kteří vývojáři toho využijí.

Mark Cerny mimochodem řekl, že 75 % hráčů u her upřednostňuje režim výkonu (více fps na úkor rozlišení a detailů) než kvality. PS5 Pro vylepší oba režimy, a to do takové míry, že režim výkonu bude vizuálně skoro totožný jako režim kvality na PS5, avšak stejná hra nepoběží při 30 fps, ale dvojnásobné frekvenci. Více her pak může nabídnout i 120 fps. A naopak režim kvality nabídne ještě více detailů než dřív.

Za 20 tisíc a bez mechaniky

PS5 Pro se bude prodávat s 2TB SSD, dvakrát větším, než nabídl PS5 Slim. Próčko se také obejde bez optické mechaniky, ta se bude prodávat zvlášť. V Česku stojí okolo tří tisíc korun. Poslední známou hardwarovou novinkou je podpora rychlejšího Wi-Fi 7.

Nová konzole se začne prodávat 7. listopadu, ale již od 26. září budou dostupné předobjednávky. To se snad dozvíme i oficiální českou cenu. Ta evropská činí 800 eur, tedy 20 tisíc korun.

S PS5 Pro jsme se překvapivě nedočkali žádné nové hry, Sony ani neoznámilo žádnou sadu konzole s titulem využívajícím lepší možnosti výkonnějšího hardwaru. Spousta her ale nabídne bezplatnou aktualizaci, která na PS5 Pro přinese lepší zážitek. Až 8500 titulů pro PS4 a PS5 by pak mělo na PS5 Pro běžet lépe díky funkci Game Boost. Blíže se herním novinkám věnujeme ve zvláštním článku.

Specifikace PS5