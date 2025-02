PlayStation VR2 trvale zlevňuje na 11 390 Kč. Sony chce nakopnout prodeje

Sony po dvou letech od uvedení brýlí PlayStation VR2 snižuje jejich cenu. Původně stály 550 dolarů, případně 600 eur. Nově budou od března za 400 dolarů, resp. 450 eur. V Česku při uvedení stály doporučených 14 990 Kč, nově budou za 11 390 Kč.

Podle oficiálního blogového příspěvku by stejně měla stát i sada se hrou Horizon Call of the Mountain Bundle, která byla dosud za doporučených 16 290 Kč. Čeští prodeji už ale headset i sadu s hrou obvykle prodávali levněji.

Důvod zlevnění firma neuvádí, ale pravděpodobně půjde o kombinaci dvou faktorů. Jednak klesly výrobní náklady a jednak je třeba oživit zájem o virtuální realitu. PS VR2 se podle odhadů prodalo okolo dvou milionů, předchozího headsetu pro PS4 firma prodala přes pět milionů.

Brýle PlayStation VR2 patří mezi nejpokročilejší vůbec. Mají jedné OLED displeje se skvělým obrazem, 110° zorné pole, senzory na vnitřní i vnější straně, které sledují oči hráče a také jeho okolí. Oproti první generaci také vibrují, takže ránu do hlavy doslova ucítíte.

Oproti předchozí generaci jsou PS VR2 kompatibilní i s PC. Firma za 1500 Kč prodává adaptér, kterým můžete headset připojit k počítači, a výrazně tak rozšířit jeho možnosti o další aplikace, hry a video obsah, které nejsou na PS5 dostupné.