Sony převlékne PS5 a příslušenství do odstínů šedé. Limitovanými edicemi oslavuje 30. výročí prvního PlayStationu

Japonská videoherní společnost naskočila do konzolového byznysu 3. prosince 1994, kdy na domácím trhu začala prodávat první PlayStation. Druhou polovinu letošního roku proto věnuje oslavám nadcházejícího 30. výročí. Začala to výbornou hrou Astro Bot, v níž budete sbírat předměty a potkávat postavy připomínající tři dekády PlayStationu. A končí to limitovanou edicí konzolí a příslušenství.

Sony totiž aktuální zařízení převlékne do odstínů šedé připomínajících právě první PlayStation. Limitované edice se začnou předprodávat 26. září, reálně budou k dispozici o pár týdnů později. Sony bude novinky prodávat přímo ve svém e-shopu, který u nás ale není dostupný, část produkce ale zamíří také do partnerských obchodů, takže by se mohly objevit i v Česku.

Tahákem bude PlayStation 5 Pro v jehož balení bude kromě konzole a ovladače DualSense ještě pokročilejší gamepad DualSense Edge s vyměnitelnými komponentami a pouzdrem, dále dokovací stanice, vertikální stojánek a boční kryt pro optickou mechaniku (ta v základu není). Fanoušci dostanou ještě USB-C kabel připomínající ten z 30 let starého ovladače, kancelářskou sponku, samolepku a čtyři stahovací pásky na kabely, vše v motivech PlayStationu. V balení také bude jeden ze třiceti možných designů plakátů. Limitky PS5 Pro se vyrobí jen 11 300 kusů.

PlayStationu 5 Slim nebude obsahovat DualSense Edge ani nabíjecí dok, ale jinak budou v balení všechny ostatní zmíněné doplňky. Vedle toho ale půjdou zvlášť koupit šedo-šedé ovladače DualSense, DualSense Edge a PlayStation Portal.

PS5 mimochodem nabízejí vyměnitelné kryty, středová část zůstala vždy stejná – černá a lesklá. U limitovaných edic je to poprvé jinak. Lesklá úprava zůstává, ale černou střídá tmavě šedá.