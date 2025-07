Sony se soudí s čínským Tencentem. Nedostal práva na Horizon, tak si udělal až příliš nápadnou kopii

Tencent ukázal svoji novinku Light of Motiram koncem loňského roku. Nemusíte být žádný herní znalec, aby vám na první pohled bylo jasné, že si bere hodně inspirace od série Horizon. Bylo celkem překvapivé, že Sony nijak oznámení nekomentovalo a hra se kromě PC měla dostat i na PS5. Tak jednoduché to ale nakonec nebude. Sony se s čínskou společností hodlá soudit.

Sony v soudních dokumentech popisuje Light of Motiram jako prachsprostou kopírku. V pátek je dostal na stůl federální soud v Kalifornii kvůli porušení autorských práv. Chtějí dosáhnout toho, aby hra v této formě nevyšla.

Podobností u Horizonu a Light of Motiram je celá řada. Postapokalyptický svět, po kterém pochodují mechaničtí tvorové. Postavy v kmenovém oblečení v kombinaci s high-tech doplňky. A podle popisu ani příběh okolo toho, co se se starým světem stalo a jaká je jeho situace nyní, nemá od Horizonu daleko.

Ke všem srovnáním se přidává další zajímavost. Sony tvrdí, že Tencent měl na začátku roku 2024 zájem o navázání spolupráce, v jejímž rámci by jeho studio Aurora vytvořilo hru ze série Horizon. To mělo Sony odmítnout. Očividně to ale čínského vydavatele neodradilo od toho, aby si vlastní Horizon opravdu udělal. V dokumentech spekulují, že už tehdy byl projekt minimálně rok ve vývoji.

Pod Light of Motiram není podepsané studio Aurora, místo toho u něj najdeme jméno Polaris Quest. Sony věří, že jde jen o jiné jméno Aurory, či další tým, který plně spadá pod záštitu Tencentu. Ještě letos se snažili situaci vyřešit za zavřenými dveřmi, kdy se prý Tencent opět snažil získat práva na Horizon, ale Sony ani tentokrát nepovolilo. Jelikož se po jednáních nic nezměnilo, rozhodli se to řešit soudní cestou.