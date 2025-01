Space Engineers 2 chtějí být intuitivnější, ale neztrácejí na komplexitě. Česká vesmírná simulace vychází v předběžném přístupu

Pražský Keen Software House s prvními vesmírnými inženýry udělal díru do světa a opět se o podobný kousek pokusí s pokračováním. Cesta k finální podobě vize Marka Rosy bude ještě dlouhá, ale od dnešního dne si může už každý osahat první ochutnávku. Na Steamu vyšli Space Engineers 2 v alfa verzi, která vás vyjde na necelých 730 Kč.

První Vertical Slice, což je zdejší názvosloví pro velké updaty, se soustředí na Creative mód, kde dostanete do rukou nástroje pro tvorbu, úpravy i ničení všeho, co vám přijde pod ruku. Zdejší model destrukce zajistí, že se každý blok rozletí na malé kousíčky podle toho, z jakého úhlu a do které části zrovna pálíte.

I naprostý neznalec se ve Space Engineers 2 vyzná během chvilky, čemuž pomáhá několik zásadních novinek. Vedle přehledného uživatelského rozhraní je to hlavně jednotný grid, neboli mřížka o velikosti 25 cm.

Intuitivní komplexita

V prvním díle jste museli pracovat se dvěma rozdílně velkými mřížkami, a navíc kolikrát nebylo možné stavět hned na okraji objektu. Dvojka tento problém zcela eliminuje a svoji loď, základnu nebo cokoliv, co vás napadne, si můžete postavit jednoduše bez většího přemýšlení pár kliknutími, jak to znáte z různých survivalů. Výsledek si pak jednoduše můžete zkopírovat a postavit znovu kdekoliv chcete.

Zjednodušení přístupnosti pro nováčky ale neznamená, že Space Engineers 2 nebudou v jádru náročnou záležitostí. Hloubka mechanik bude stejná, ne-li větší než v prvním díle. Tento pokrok uvidíte hlavně jeden z prvních updatů mechaniky vylepší a o novinky se určitě postará i samotná komunita, která dostane do rukou oficiální nástroje v jednom z prvních updatů.

I když je tohle poletování ve vesmíru hlavně o volnosti a svobodě, někteří hráči preferují, když mají jasně dané cíle. Právě proto v budoucnu bude součástí hry i systém postupu doprovázený příběhem. V rámci univerza Space Engineers se pohybujeme v soustavě Almagest, kam po dlouhém putování dorazila část civilizace.

Vývojáři si mohli dovolit udělat větší skok díky internímu enginu VRAGE 3. Stačí kouknout na obrázky a hned uvidíte, jak grafika prokoukla. Není to ale jen o pozlátku pro oko. Celkově bude hra lépe pracovat s moderním hardwarem a využije jeho možnosti na maximum.

Z planety na planetu

Space Engineers 2 by měly v předběžném přístupu strávit zhruba 3 roky. Jedním ze stěžejních milníků bude příchod planet. Prozatím v Creative módu můžete jen létat prostorem nebo prozkoumávat okolo prolétající asteroidy. I planety si projdou větším vylepšením. Pohled z vesmíru bude líbivější díky overlayi, který při dostatečnému přiblížení k povrchu plynule přejde do reálné podoby planety.

Můžete očekávat spoustu variant. Jednou to bude vyprahlá pustina, jindy uvidíte přírodní oblasti pokryté rostlinami připomínající Zemi. Rozhodně bychom se ale nezlobili, pokud by došlo i na něco více mimozemského, co naši planetu nebude připomínat ani zdaleka.

Na planetu nebude lepší pokoukání jen z vesmírných hlubin. Hezčí a detailnější budou také detaily samotného povrchu. Tomu pomohou hlavně heightmapy, díky kterým je povrch více definovaný a různorodý. Ať už jsou to kamínky různých velikostí nebo listí okolních rostlin, vše dodá na dojmu, že se pohybujete na unikátní planetě.

Přelomová voda

Po příchodu planet ještě bude chvíli trvat, než na nich najdete vodu. Pro vývojáře to ale bude velký milník. Ve Space Engineers 2 to totiž není jen modrá placka, ve které se můžete vyráchat. Voda bude plně simulovaná ve 3D prostoru se vším všudy, což se v takhle masivním sandboxu jen tak nevidí.

Ovlivňuje ji gravitace, její proud lze využít jako zdroj energie, můžete ji přesouvat v nádobách, a když ji rozlijete ve vzduchoprázdnu, měla by se chovat přesně tak, jako v realitě. Počítá se také s tlakem ve větších hloubkách. Pokud se tedy chcete vypravit do útrob planety, budete potřebovat bytelnou ponorku.

Planety a voda jsou ale ještě daleko. Právě tyto přídavky vyjdou v rámci druhého a třetího Vertical Slice. Keen Software House ale nedává ruce pryč ani od své předchozí hry. První Space Engineers se budou dále rozvíjet vedle dvojky. V dohledné době je v plánu například vylepšení survivalu a PvP elementů. I když tedy nechcete naskočit do Space Engineers 2, dokud nebudou obsáhlejší, rozhodně se nudit nebudete.