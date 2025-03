Space Engineers 2 přidávají podporu Steam Workshopu. Hráči mohou jednoduše sdílet nákresy svých výtvorů

Vývojáři z pražského studia Keen Software House na konci ledna vypustili do světa první verzi pokračování svého vesmírného sandboxu. Space Engineers 2 před sebou mají ještě dlouhou cestu, ale postupně přicházejí další a další vylepšení. Nyní vyšel update Vertical Slice 1.1, se kterým do hry přibyla podpora Steam Workshopu. Hráči si tak jednoduše mohou sdílet nákresy svých objektů mezi sebou velmi jednoduše. Nasdílet si lze třeba i celou vesmírnou loď, jak nám názorně předvádí video.

Pro využití této novinky ani nemusíte vyskakovat ze hry. Vše najdete přímo v menu během hraní. V případě prvních Space Engineers podle dat vývojářů tímto způsobem hráči nasdíleli přes půl milionu výtvorů, což z nich dělá čtvrtou největší hru na Steam Workshopu.

Vedle toho do Space Engineers 2 přicházejí vítané maličkosti, jako je nastavení citlivosti myši nebo možnost nastavení invertovaného pohybu. Vylepšení pak přichází i směrem k práci s umísťováním objektů do prostoru. I ty nejdrobnější změny mají do detailu rozepsané na svých stránkách.

Aby komunitní tvorbu podpořili ještě víc, ve updatu Vertical Slice 1.5 přibyde podpora modifikací. Nyní je ale na řadě Slice s číslem 1.2, který se bude zaobírat převážně vylepšováním mechanik a uživatelského rozhraní.