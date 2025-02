Split Fiction bude podporovat hraní skrz platformy. Díky Friend's Passu stačí jedna kopie pro dva hráče

Je to jen pár měsíců, co nám tvůrci ze studia Hazelight představili svoji novinku, která navazuje na styl kooperací z It Takes Two a A Way Out. Split Fiction vychází 6. března a při hraní budete potřebovat k ruce druhého hráče, jinak nemáte šanci příběh o dvojici nadšených spisovatelek dotáhnout do konce.

Už z dřívějška víme, že opět budeme moci využít Friend's Passu, se kterým stačí, aby si hru zakoupil jeden ze dvojice. Oproti předchozím titulům ale navíc nebude záležet na platformách.

Ať už se chystáte hrát na PC, PlayStationu 5 nebo Xboxu Series S|X, můžete si s parťákem či parťačkou zahrát Split Fiction bez ohledu na jejich platformu. Pokud si chcete ověřit, jestli vás tento styl bude vůbec bavit, předtím než zaplatíte 50€, tak si přes Friend's Pass budete moci také vyzkoušet úvodní část hry zdarma.

V plné verzi už žádná omezení nebudou. Jediné, co pro propojení budete potřebovat, je účet EA, který si vytvoříte na oficiálních stránkách. Vývojáři si pro vás připravili řešení i v případě, že k sobě zrovna nemáte nikoho, kdo by si s vámi příběh Zoe a Mio prošel. Na jejich Discordu najdete místnost Looking for Player, kde se můžete spojit s dalšími sólisty.

Zdroj: EA