Spojení čtečky a herní konzole. Ink Console chce připomenout dobu textových adventur

To jsou pořád samé Xboxy a PlayStationy, ale jednou za čas se objeví menší zajímavý projekt, který vás vezme do herního světa zase trochu jiným způsobem. Do této kategorie se přidá projekt Ink Console od společnosti Singular 9 Ltd. Dává si za cíl ukázat dnešním hráčům kouzlo doby textových adventur, a proto spojuje koncept herní konzole a čtečky knih.

Ink Console od 1. března bude žádat o podporu projektu v kampani na webu CrowdSupply. Zatím není známá cena ani datum, kdy by se měl zájemcům dostat do rukou. Dobrou zprávou alespoň je, že tento web doručuje jak do Česka, tak na Slovensko.

Hardwarové vlastnosti Procesor a paměť : Dvoujádrový mikroprocesor ESP32 s 4MB flash pamětí, 8MB PSRAM a 520KB SRAM

: Dvoujádrový mikroprocesor ESP32 s 4MB flash pamětí, 8MB PSRAM a 520KB SRAM Displej : 7,5palcový e-ink s rozlišením 800x480

: 7,5palcový e-ink s rozlišením 800x480 Ovládání : analogové páčky

: analogové páčky Připojení: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2

Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 Kapacita baterie: 5000 mAh, micro USB nabíjení

5000 mAh, micro USB nabíjení Audio: stereo output, 3,5mm jack, vestavěný mono repráček

stereo output, 3,5mm jack, vestavěný mono repráček Možnost rozšíření úložiště skrz SD kartu

Jde o open source zařízení, ke kterému dostanete development kit pro tvorbu vlastních příběhů, což by měli zvládnout i běžní smrtelníci. Kromě klasického zobrazování textu a obrázků operační systém Ink Console má také systém inventáře, se který můžete pracovat jako v klasických klikacích adventurách. A pokud by je potřeba, mohou tvůrci do příběhů zakomponovat i ukazatel života hlavní postavy.

Sami tvůrci Ink Console rovnou vytvářejí několik gamebooků, které odvypráví příběhy z rozmanitých žánrů. Máme tady výpravu do hlubin moře, sci-fi příběhy z budoucnosti i návštěvu fantasy říše. Nové příběhy si do konzole jednoduše nahrajete přes SD kartu.