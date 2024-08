S.T.A.L.K.E.R 2 nás v nové ukázce provází skrz močály. Narazíme na zmutované psy i prasata

Po nedávném odkladu bychom se očekávaného pokračování série S.T.A.L.K.E.R. měli dočkat 20. listopadu. Prozatím můžete spolu s vývojáři nahlédnout pod pokličku vývoje v obsáhlém videu s pořádnou porcí nových záběrů z hraní. Jeho hlavní součástí je ukázka mise v močálech, kde máme za úkol proniknout do opuštěné základny frakce Jasná obloha a vypnout každý maják, který je ještě v provozu.

I když je to vydatná ukázka, uvidíte v ní jen zlomek celkového světa druhého Stalkera. Ten je rozdělený do 20 regionů. U některých částí se tvůrci inspirovali reálnými lokacemi, jinde si zase vymysleli něco svého, aby byly pro hru zajímavější. Jde o jeden velký otevřený svět, který můžete prozkoumávat vlastním tempem. Právě svoboda a pocit samoty v jeho rozlehlých prostorách je to, co vám vývojáři chtějí navodit ze všeho nejvíc.

V hlavní roli toho všeho je Skif, klasický stalker, který v Zóně plní různé úkoly pro zdejší frakce. I v tomto ohledu bude mít hráč svobodu. Je na vás, které frakci podáte pomocnou ruku. Během jednoho průchodu prý nebude možné, aby hráč viděl ze hry úplně všechno. Příběh se bude měnit v závislosti na vašich rozhodnutích.

Nového Stalkera si podle všeho užijete, i když vás vůbec nebude zajímat příběh. Průzkum je totiž hlavním aspektem hry. Skif se nezlepšuje s procházením příběhových misí. Ve hře není žádný systém levelování. Místo toho se vaše možnosti v boji zlepšují s nalezením lepšího vybavení a sbíráním dalších znalostí o tomto potemnělém světě, kde kromě lidí číhají i mnohem horší nebezpečí. V ukázce můžete vidět několik anomálií a mutantů. Třeba takovému zmutovanému praseti rozhodně nechcete vkročit do cesty.

Stalker 2 je do jisté míry survival. Aby Skif naplno využil svých schopností, musíte si hlídat, aby měl dostatek jídla a odpočinku. V tomhle ohledu se ale nejde do žádných extrémů. Při výpravách za lepším lootem je pak potřeba myslet na to, že nemůžete pobrat úplně všechno. Pokud seberete kde co, Skif bude přetížený, což mu znemožní se hbitě pohybovat.

Umělá inteligence nepřátel je další z věcí, na kterých si prý dali tvůrci záležet. Když dojde na akci a hráč zůstane skrytý, protivník bude jen odhadovat, kde by se mohl nacházet. Může se tedy stát, že odhadne správně, ale třeba se pustí na průzkum jiné místnosti a vám se tak otevře příležitost k nečekanému útoku ze zálohy. Pokud se ale objevíte přímo před jeho očima, je jasné, že hned vytáhne zbraň a bez varování pálí na vaši pozici.

Z ukázek zatím dvojka vypadá dobře, ovšem podle loňských dojmů od lidí, kteří si hru mohli vyzkoušet, toho ještě bylo hodně k ladění. Snad studiu GSC Game World tedy bude stačit ten čas navíc, který si vzali, a v listopadu uvidíme jejich novinku v plné parádě.