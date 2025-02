S.T.A.L.K.E.R. 2 vylepšuje umělou inteligenci, optimalizaci i fungování questů. Nový update zahrnuje 1 700 oprav

Loňský Stalker měl při vydání nemalé technické problémy. Což je škoda, protože v základech je to výborná atmosférická akce. Návštěva Zóny nyní ale bude o něco příjemnější i přes setkání s mutanti a bandity. GSC Game World totiž vydal velký update, který vylepšuje spoustu věcí. Nejvíce prostoru dostaly opravy umělé inteligence nepřátel. Vývojáři vyzdvihují úpravy přesnosti jejich střelby a nově se NPC naučili sbírat výbavu ze svých padlých spojenců.

Mnohem důležitější jsou ale za nás vylepšení směřující k hlavním a vedlejším úkolům. Není nic horšího, než když narazíte na zajímavý úkol, ale kvůli chybě ho není možné dokončit. Takových fixů v rámci updatu vyšlo více než 400, takže šance na to, že se vám quest může rozbít, by měla být dost zredukovaná.

I když pro hraní Heart of Chornobyl budete stále potřebovat vcelku našlapanou sestavu, v některých pasážích bude hra více optimalizovaná. Update opravuje posekávání během zavírání PDA nebo herního menu. Všechny úpravy rozepsané do detailu najdete v příloze na Steamu. Opravdu jich není málo, celkem to dělá více než 1 700 položek.

Pro vývojáře to ale ještě ani zdaleka neznamená konec. Kromě toho, že budou pokračovat v opravách chyb nás čeká také další porce obsahu v rámci season passu, který je součástí ultimátní edice hry. Konkrétních informací o nadcházejícím obsahu bychom se měli dočkat v dohledné budoucnosti, a pokud se nic nezměnilo, můžeme počítat i s příchodem multiplayeru.

Zdroj: X