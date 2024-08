Star Wars Jedi: Survivor po více než roce vyjde na starších konzolích

Nedlouho po loňském vydání pokračování série Star Wars Jedi se začaly objevovat informace o tom, že Cal Kestis se v budoucnu ukáže i na starších konzolích. Hráči na PlayStationu 4 a Xboxu One museli čekat docela dlouho, ale do vydání nových verzí zbývá už jen měsíc a pár dní. EA oznámilo, že premiéru chystá na 17. září. Jelikož to není úplná novinka, tak se bude už v základu prodávat za nižší cenu, a to 1 189 Kč na PSku, respektive 1 199 Kč na Xboxu.

Pokud si hru předobjednáte, dostanete jako bonus několik balíčků s kosmetickými doplňky zdarma. Bohužel jsme se ale nikde nedočetli, jak Survival bude na starší generaci běžet. Můžeme nejspíš počítat s tím, že počet snímků za vteřinu se přes 30 nepřehoupne. Rozlišení pak pravděpodobně zůstane na tradičních 1080p, ale nedivili bychom se, kdyby se šlo i níž. Zrovna Survivor se při původním vydání potýkal s nemalými technickými problémy na všech platformách. Snad na tom nové verze nebudou stejně, když si na jejich dokončení vzal Respawn více než rok času.

V příběhu si prožijete další kapitolu Calova příběhu, který zavede až na okraj galaxie. Spojenců ubývá a síly Impéria jsou mu stále v patách, ať už se pokusí utéct kamkoliv. Přeci jen se ale najdou rebelové, kteří jsou ochotni podat mu pomocnou ruku. To ale neznamená, že se o sebe neumí postarat. Během boje můžete využít nové techniky s využitím síly či světelných mečů. Ani tentokrát nepřijdete o skákačkové pasáže, kdy Cal předvede svůj akrobatický um.