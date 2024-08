Star Wars Outlaws upřesňuje vydávání dodatečného obsahu. První rozšíření příběhu dostaneme na podzim

U her od Ubisoftu už je zvykem, že po vydání přibývá další obsah v rámci placeného season passu. Výjimkou není ani Star Wars Outlaws, které vychází 30. srpna (27. srpna, pokud si předobjednáte dražší edice). V dražších edicích kromě základní hry a dalších bonusů najdete právě i season pass a nyní jsme dostali detaily ohledně toho, co jeho majitelé v budoucnu dostanou. První příběhové rozšíření nás čeká už na podzim.

Ve Wild Card, jak se první přídavek jmenuje, Kay vyrazí na turnaj ve hře Sabacc. U kartiček to ale dlouho nezůstane, protože jedním z dalších gamblerů je nechvalně známý Lando Calrissian. Jak se bude dál tahle příběhová větev rozvíjet, budeme muset zjistit sami. Společně s Wild Card dostanou hráči také dvojici kosmetických balíčků s doplňky pro Kay, jejího mazlíčka Nixe a dopravní prostředky.

Na jaře příštího roku pak bude mít premiéru rozšíření A Pirate's Fortune, ve kterém hlavní roli sehraje Hondo Ohnaka. Není to poprvé, co se s ním Kay setká, a vypadá to, že s ní mají piráti pár nevyřízených účtů. Je asi jasné, že vyřizovaní nepůjde úplně hladce.

Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na to, že season pass vám zajistí více obsahu už při vydání. Tím je exkluzivní mise Jabba's Gambit. I když se Jabba objeví i v základní hře, tak tyto praktiky, kdy Ubisoft vystřihne kus obsahu z již hotové hry, jsou už přes čáru. Nejspíš se jim to ale vyplácí vzhledem k tomu, že si v posledním finančním reportu pochvalovali slibnou první polovinu roku.