Star Wars: Zero Company bude tahovka ve stylu série XCOM. Obšírně se předvede o víkendu

Studio Respawn a Bit Reactor už dříve oznámili spolupráci, ze které vzejde strategie z univerza Hvězdných válek. Po delší odmlce se zanedlouho dočkáme plnohodnotného představení. Na sobotu 19. dubna se chystají oslavy série Star Wars, kde bude k vidění i první ukázka ze Star Wars: Zero Company, singleplayerové taktické tahovky, která vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Prozatím si musíme vystačit s jedním obrázkem. Podle popisu a uniklých informací je ale vcelku jasné, že nás čeká Star Wars dobrodružství ve stylu her ze série XCOM. Ve vývojářském týmu je několik bývalých členů studia Firaxis, které vedle Civilizace dělalo právě na novodobých dílech XCOMu.

Pokud by vám ani to nestačilo, nedávno se po internetu rozlétly uniklé obrázky přímo ze hry. Moc bychom je ale nebrali v potaz, protože mají pocházet z roku 2023 a od té doby se podoba hry ještě mohla dost zlepšit. Do odhalení každopádně zbývá už jen pár dní a kromě ukázky ze hry se snad dočkáme i bližších informací o zasazení dějové linie.