Start MS Flight Simulatoru 2024 zbrzdily přetížené servery. Hráči museli čekat dlouhé hodiny

Nadšení z nového Flight Simulatoru hned po jeho vydání vystřídalo zklamání. 19. listopad, kdy byla hra oficiálně vydána, přinesl spíše frustraci. Servery Microsoftu nezvládaly nápor a uživatelé museli čekat dlouhé hodiny, než se vůbec dostali ke stažení hry. Čekalo se pak i v lobby při spuštění.

Příčinou problémů byly jednoznačně přetížené servery. Hráči z celého světa se snažili stáhnout gigabajty dat, která jsou pro hru nezbytná. Nový Microsoft Flight Simulator totiž spoléhá na cloudové technologie, které umožňují vykreslování herního prostředí v reálném čase. Právě tato inovace, kterou Microsoft označuje za jednu z hlavních výhod nové verze, se stala Achillovou patou.

Sociální sítě zaplavily příspěvky nespokojených hráčů. „Koupil jsem si hru, na kterou jsem se těšil dlouhé měsíce, a teď jen koukám na chybové hlášky,“ napsal jeden z uživatelů na X. Někteří hráči museli čekat desítky hodin, než se jim podařilo hru stáhnout. Pro komunitu, která si Flight Simulator cení pro jeho věrnost a technické inovace, to byl dosti nešťastný začátek.

Problémy nejsou výjimečné

Podobná situace však není ojedinělá. Přetížené servery provázely spuštění mnoha velkých titulů, například série Call of Duty, Test Drive Unlimited nebo Diablo. Ukazují se tak výzvy spojené s cloudovým hraním a digitalizací her, kdy herní zážitek do značné míry závisí na kvalitě infrastruktury.

Microsoft sice rychle zareagoval a navyšoval kapacity serverů, ale problémy několik hodin po spuštění stále přetrvávaly. Firma vydala omluvu a slíbila, že se z této situace poučí. „Jsme vděční za trpělivost naší komunity. Naše týmy nepřetržitě pracují na odstranění problémů,“ uvedl mluvčí Microsoftu.

Varování pro herní průmysl

Případ Flight Simulatoru 2024 je dalším varováním pro herní průmysl. S rostoucí popularitou digitálních her a cloudových technologií stoupají i nároky na spolehlivost a výkon serverů. Herní studia budou muset více investovat nejen do vývoje her, ale i do robustní infrastruktury, která zvládne počáteční nápor hráčů z celého světa.

Stroje dostupné v jednotlivých verzích

Ačkoliv start Flight Simulatoru 2024 zanechal u mnoha hráčů smíšené pocity, nadšení z této série neklesá. Technické problémy sice ukázaly slabiny současných technologií, ale zároveň přinesly příležitost pro zlepšení. Pokud Microsoft dokáže nedostatky vyřešit, může tento titul potvrdit svou pozici dlouhodobé špičky mezi leteckými simulátory.

MS Flight Simulator 2024 již aktivně testujeme v naší redakci a připravujeme podrobnou recenzi. První dojmy jsou relativně pozitivní – až na občasné prodlevy funguje hra docela dobře. Na první pohled jsou ale rozdíly v grafickém zpracování krajiny proti předchozí verzi relativně malé – určitě bychom nemluvili o revoluci. Příjemně potěšily horkovzdušné balóny, vzducholoď, lepší práce se světly a stíny či možnost procházet se volně po krajině.

