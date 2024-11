Steam má zabudovaný systém pro tvorbu a sdílení nahrávek. Pochlubit se herním výkonem nikdy nebylo jednodušší

Sdílení vlastních záběrů z hraní je v době sociálních sítí velmi oblíbenou záležitostí. Steam vám tvorbu videí nyní usnadní. Po testování v beta verzi nyní vypustil do světa vestavěný systém nahrávání. Už není potřeba žádný externí software. Pokud se vám tato nabídka v klientu Steamu nezobrazuje, nejspíš vám chybí nejnovější aktualizace.

V základu je nahrávání vypnuté, takže prvním krokem je zamířit do nastavení a vybrat si jednu z možností. Buď si můžete sami nahrávání zapínat a vypínat klávesovou zkratkou Ctrl+F11, nebo nahrávání poběží automaticky na pozadí. V dočasném formátu se zachovají 2 hodiny záznamu, se kterými pak můžete pracovat a celek nebo část si uložit permanentně. Délku a kvalitu nahrávání můžete nastavovat pro každou hru zvlášť.

To se hodí v momentech, kdy se vám v kompetitivní hře povede parádně obehrát protivníka. V ten moment jen těžko budete myslet na klávesové zkratky. Záznam se může hodit i u příběhovek, když zrovna minete důležitou konverzaci. Na podobném principu už delší dobu funguje Shadowplay na kartách od Nvidie.



Délku a kvalitu nahrávání lze nastavit zvlášť u každé hry

Přímo v prostředí Steamu si pak můžete záběry nastříhat a poslat je do světa. Nahrávky sdílí prostor se snímky obrazovky, takže vše najdete pod jednou střechou. Posílat video pak můžete v chatu, do jiných zařízení i přes QR kód, nebo ho exportovat do formátu MP4 a pracovat s ním dál, jak uznáte za vhodné.

Některé hry vám při vybírání důležitých záběrů pomohou na časové ose. Valve tento systém prezentuje v Dotě 2, kde jsou na ose záznamů vyznačené zásadní momenty každého zápasu. Funkce časové osy mohou využívat i hry od dalších společností. Valve dává možnost ji interagovat komukoliv, takže už je na rozhodnutí vývojářů, jestli tento systém do své hry zakomponují víc.



Hry s integrací systému od Valve vám pomohou s výběrech důležitých momentů

Tak jako tak ale můžete skrz systém nahrávek zachytávat obraz jakékoliv hry, a to i těch, které nejsou přímo ve službě Steam. Jakmile lze vyvolat rozhraní Steamu, nahrávání vám bude fungovat. Zkrátka nepřijdou ani majitelé Steam Decku. Funkce nahrávání je dostupná právě i na handheldu od Valve.

Nemusíte se bát, že by Steam nahrával přímo vaši plochu. Jde čistě o soukromý záznam hry, který se navíc ukládá přímo na vašem lokálním disku. Sami si pak vyberete, co nasdílíte s ostatními. Nahrávání se každopádně doporučuje jen v případě, že máte grafickou kartou od AMD, nebo Nvidie. Využívá se jejich vlastností k tomu, aby byl vliv nahrávání na výkon minimální. V jiných případech se zátěž přesouvá na procesor, což výkon vašeho stroje ovlivní znatelně.