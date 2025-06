Steam Next Fest je zpět. Vyzkoušejte tisíce PC her, které teprve budou mít svoji premiéru

Opět nadešel čas, kdy nás hromada vývojářů nechává nakouknout pod pokličku toho, co už roky připravují pro hráče. V rámci festivalu Steam Next Fest můžete vyzkoušet přes 2 000 her bez toho, abyste utratili jedinou korunu. Vybrat si můžete převážně ze středně velkých a menších projektů, o zastoupení všech velkých i vedlejších žánrů není nouze. Pokud se nemůžete rozhodnout, co zkusit jako první, dáme vám pár tipů.

Fanoušky strategií určitě potěší, že si mohou vyzkoušet definitivní edici Stronghold Crusader. Od vydání původní verze uběhly více než 2 dekády a Crusader stále zůstává jedním z nejlepších simulátorů stavění hradu. Jestli vás místo strategií spíš táhnou manažerské hry, zkusit můžete Dispatch. Tady se stanete dispečerem superhrdinů a musíte je správně koordinovat tak, aby situace ve městě byla co nejklidnější.

Jako obvykle tady toho je spousta pro milovníky skákaček všeho druhu. Demo dostal i očekávaný Ninja Gaiden: Ragebound, na kterém pracují autoři série Blasphemous. Ragebound spojuje dva protagonisty z konkurenčních nindža klanů, kteří musejí spojit síly proti většímu zlu. Ti z vás, kteří před 2D preferují trojrozměrné skákačky, vyzkoušejte Hirogami. Tahle novinka vyniká svojí papírovou stylizací a celkově staví na mechanikách založených na origami.

Na stránce festivalu můžete najít žebříčky demoverzí, které mezi hráči bodují nejvíc, takže se můžete inspirovat i tady. Z her, které nejčastěji končí v seznamu přání hráčů, je nejúspěšnější Moonlighter 2: The Endless Vault, rogue-like akce, kde se jakožto majitel obchodu vydáváte na výpravy do podzemí, kde se snažíte získat co nejvzácnější zboží do krámu. Zajímavě vypadá také No, I'm not a Human. Musíte do domu pouštět pouze lidi. Odhalit jiné entity ale není nic jednoduchého. Fanoušci anime pak mohou vyzkoušet čerstvě oznámený Solo Leveling Arise: Overdrive.

