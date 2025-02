Steam Next Fest zahnuje stovky demoverzí. Vyzkoušet můžete předělaný Gothic i několik českých her

Náš oblíbený festival, během kterého vývojáři z celého světa vypouštějí do světa demoverze zatím nevydaných her, se vrací. Obzvlášť pro nadšence do nezávislé tvorby je to velký svátek, protože se do Steam Next Festu zapojují převážně menší týmy. I pár větších kousků se tady ale najde. V popředí jasně stojí Gothic Remake, jehož demo vás provede zhruba hodinovým prologem.

Další z větších jmen je The Talos Principle: Reawakened. Série logických her od chorvatského Croteamu se drží na předních příčkách mezi nejlepšími žánrovkami. Tentokrát ale nejde o nový díl, místo toho dostaneme jedničku s předělaným grafickým kabátem. Pokud vás chytí, čekání na plnou verzi bude krátké. Vychází totiž 10. dubna.

Do festivalu se zapojilo i několik českých tvůrců. Velmi dobře vypadá například horor od Kryštofa Knesla jménem Radiolight. Jakožto policista se vydáváme do národního parku, abychom našli ztracené dítě. Čím hlouběji se dostáváme, tím víc se z rádia ozývají podivné signály. V tomhle případě zatím nevíme, kdy můžeme očekávat ostré vydání.

Vyzkoušet můžete také logickou hru Pushmania, o které jsme psali dva týdny zpět. Pokud máte radši něco akčnějšího, je k dispozici také demo Sinned Arena, kde se probíjíte samotným peklem. Tvůrce xDenny se inspiruje klasikami z konce minulého století. Českou stopu můžeme uzavřít třeba s Chaos Casterem od Lukáše Osoucha. Jakožto mocný kouzelník se budeme probíjet kobkami ve stylu akčních rogue-like her. Rozhodně se vyplatí nabídku projít na vlastní pěst, demoverzí je totiž několik stovek.