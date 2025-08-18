Steam podrobně ukáže, jak je na tom výkon vaší grafiky. Podle Valve je přesnější než Správce úloh

Steam v nejnovější betaverzi upravil, jak funkce Ukazatel výkonu zpracovává vytížení grafické karty. Podle Valve v řadě situací měří věrněji než Správce úloh ve Windows. Změna je viditelná zejména u her, které spouštějí další procesy vedle hlavního exe a dosavadní metoda je mohla podhodnocovat. Valve zároveň říká, že nové hodnoty se budou častěji blížit, či dokonce rovnat číslům z osvědčených nástrojů typu MSI Afterburner.
K rozdílům dochází kvůli tomu, že Správce úloh měří GPU po procesech a opírá se o to, co mu podle specifikace WDDM hlásí ovladače. Pokud hra část renderingu využívá vedlejší procesy, nebo víc grafických enginů než jen 3D, může Windows část zátěže minout. Valve se oproti tomu snaží slepit do jedné metriky vše, co daná hra na GPU dělá.
Valve má ambici udělat ze Steam overlaye věrohodný monitor. Většina hráčů snad nebude potřebovat další software. Zatím však jde o produkt v betaverzi. Valve navíc změnu výpočtu GPU vytížení po pár dnech stáhlo a vrátilo k původní implementaci s tím, že novinka potřebuje víc testování. Stejně tak ve výpisu změn aktualizací nenajdete prohlášení o přesnosti srovnatelné s MSI Afterburnerem. Bude tedy ještě trvat, než se tato novinka propíše do ostré verze.
Sledování výkonu Steam už umí
Ukazatel výkonu se do ostré verze klienta Steamu dostal před několika měsíci. V základu je vypnutý, zprovozníte ho jednoduše v nastavení pod záložkou Ve hře. Je na vás, jestli bude zobrazovat pouze počet snímků za sekundu, nebo k nim přibydou také údaje o stavu procesoru, grafické kartě a RAM. Ve stejné nabídce si také nastavíte klávesu pro vyvolání a skrytí přehledu.
Zásadní výhodou této funkce Steamu je, že umí oddělit skutečné snímky od těch dopočítaných skrz DLSS nebo FPS. Zjistit, na kolik snímků zvládne grafická karta hru rozjet bez jakýchkoliv moderních pomůcek, není bez externích programů zrovna jednoduché a například Nvidia po uvedení aktuální řady grafik nebyla v tomto ohledu zrovna nápomocná. Steam díky tomu má navrch například oproti Nvidia Shadowplay, které používá pro sledování FPS řada hráčů.
Jak nainstalovat beta klient
Pokud chcete mít novinky od Valve na svém počítači co nejdříve a netýká se to pouze přehledů o výkonu, můžete si jednoduše stáhnout beta klient Steamu. Opět musíte zamířit do nastavení, kde v záložce Rozhraní najdete položku Účast na beta verzi klienta. Tady kliknete na Steam Beta Update, restartujete klient a je hotovo.