Steel Hunters po třech měsících ohlašuje konec. Online akce s mechanickými obry se nedožije vydání plné verze

Wargamingu se podařilo vybudovat několik live service her, kterým se daří déle než dekádu. Jejich recept, který použili třeba u World of Tanks, ale nemusí fungovat opakovaně, což dokazují Steel Hunters. Během posledních The Game Awards ji představili s tím, že letos v dubnu byl spuštěn předběžný přístup na PC. Finální podobu hry ale neuvidíme, protože se budou uzavírat servery.

Steel Hunters se nepodařilo zaujmout masy hráčů i přes zajímavou myšlenku. S mechanickými obry jste se mohli pustit do zápasů, které kombinují klasickou online arénovku spolu s extrakční akcí. Vydání v předběžném přístupu nalákalo pouze nižší tisíce hráčů a na Steamu nyní hra sedí na 57 % kladných hodnocení z 3 904 hodnocení.

Provoz nekončí s okamžitou platností. Hráči mohou pokračovat v zápasech mechů do 8. října. Během následujících týdnů by také měly přibýt custom zápasy, skrz které si jednoduše zahrajete s partou přátel. V závěrečných měsících hry mají všichni hráči přístup ke všem robotům. Vývojáři přidávají také několik nových, kteří byli teprve ve vývoji, spolu s dodatečným herním módem. Jako rozloučení chystají také komunitní turnaj.