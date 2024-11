Stellar Blade se brzy spojí s Nier: Automata. Eve vám zapózuje ve foto módu a obleče 4 nové kostýmy

Avizovaná spolupráce, kdy se do letošní akce Stellar Blade dostane obleček a další věci z Nier: Automata, má datum vydání. Společně s foto módem vše dostanou majitelé hry v rámci updatu zdarma 20. listopadu. DongKi Lee, technický ředitel studia Shift Up k oznámení data říká, že Nier výrazně ovlivnil Stellar Blade a propojení obou her je důkazem vzájemného respektu.

Ve hře najdete obchod Emila, podivné postavičky z pera Joko Taróa. Právě tady si budeme moci pořídit speciální předměty, které vznikly v rámci spolupráce. Neméně očekávanou novinkou je ale i foto mód. Skrz něj si zevrubně můžete nastavit scénu a pořídit si svůj ideální snímek. Kromě úpravy obrazu jako takového lze měnit i pózy či výrazy postav, což už bývá ve foto módech standardem.

A ještě pár dalších drobností se v novém patchi najde. Přibyde čtveřice nových obleků pro Eve, u jejichž tvorby se grafici opět nezaobírali tím, jestli náhodou neodhalují příliš mnoho. V inventáři najdete nový doplněk, který promění vzhled Tachy módu. Při odpočinku v kempu si můžete jednoduše změnit hudební podkres a v nastavení najdete také možnost odstranění Eveina copu.

Zdroj: PS.Blog