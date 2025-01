Strategická legenda Stronghold Crusader se vrátí v definitivní edici. Rovnou můžete vyzkoušet demo

Před dvěma lety vyšel úplně první Stronghold ve vylepšené podobě (naše recenze) a nedopadlo to s ním špatně. FireFly Studios v podobném stylu plánují na scénu strategických her vrátit také Stronghold Crusader, další legendární díl série, které se přezdívá jako simulátor stavění hradů. Vydání definitivní edice se chystá na 15. července letošního roku. Pokud se vám do té doby nechce čekat, na Steamu už teď najdete demoverzi zdarma.

Není to poprvé, co se Stronghold Crusader hlásí o slovo po vydání v roce 2002. O pár let později vyšla verze Extreme s rozšířeným obsahem, na Steamu tento díl nyní najdete s přídomkem HD. V čem se tedy bude lišit definitivní edice? Nejenže se vylepšení grafika, přibydou také nové kampaně, 8 nových jednotek a rozrostou se herní mapy.

Úpravy grafiky se nebudou týkat jen toho, že vývojáři vytáhnou rozlišení původní hry. Sprity budov a postav byly překreslené podle původních návrhů do detailnější podoby. Šarvátky mezi armádami Richarda Lvího srdce a sultána Saladina už podle ukázky díky vylepšením pěkně prokouknou.

Vedle starých známých příběhů si budeme moci projít i dvě zcela nové kampaně společně se čtyřmi stezkami v režimu Písky času, do kterého se budeme moci pustit i v kooperaci s dalším hráčem. Pokud vám ale spíš sedí kompetitivní hraní, tak se online můžete utkat s v zápasech o osmi hráčích.

„Pokusili jsme se jít za hranice toho, co hráči očekávají. Pro mnohé je to nejoblíbenější hra a zaslouží si být remasterovaná v celé její předrenderované izometrické kráse, ale s extra porcí novinek! Nedělali bychom to nebýt těch z vás, kteří stále hrají multiplayer, navrhují mapy a tvoří modifikace, jako je úžasný Unofficial Crusader Patch, a nemůžu se dočkat, až uslyším, co si myslíte o demu,“ říká k oznámení Nick Tannahill, vedoucí studia Firefly.

Zdroj: FireflyWorlds