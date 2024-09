Strategii Age of Mythology Retold rozšíří panteon čínských bohů. Dostali jsme ukázku nového národa

Jak Xbox slíbil, tak v případě remaku strategie Age of Mythology hodlá přinést dvojici expanzí. Tale of the Dragon, které vyšlo pro rozšířenou edici, z pochopitelných důvodů ignorovali, ale na čínskou mytologii nezanevřeli ani náhodou. Právě čínští bohové se objeví v rozšíření Immortal Pillars, jehož ukázku jsme dostali v rámci Tokyo Game Show.

Informací máme stále pomálu. Víme, že se mezi bohy objeví Nüwa a do boje můžeme povolat mytické stvoření Chiyou. Nebyla by to ta pravá čínská mytologie, kdy se na nebi neproháněl létající drak Yinglong. Další detaily včetně data vydání se dozvíme později, zatím si rozšíření můžete přidat do seznamu přání na Steamu. Stále platí, že pokud máte prémiovou edici, rozšíření dostanete při vydání zdarma.