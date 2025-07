Studio jednoho z otců Dooma náhle končí. Microsoft přerušil financování den po jednáních bez jediného varování

Propouštění a rušení projektů se minulý týden netýkalo jen interních týmů Xbox Game Studios. Za oběť padlo i studio Romero Games, které společně v roce 2015 založil John Romero se svojí ženou Brendou. Jejich jména patří mezi legendy. Romero patří mezi členy původního týmu id Software, který vytvořil legendární Doom. Jejich nejnovější projekt, který vznikal ve spolupráci s Microsoftem, ale nikdy nespatří světlo světa.

Nejdříve to vypadalo, že po zrušení projektu přijde o místo jen část zaměstnanců a studio bude fungovat dál. Jeden z vývojářů ale pro The Journal řekl, že končí úplně všichni, tedy více než 100 lidí. „Rozhodně to není odraz práce našeho týmu, jeho výkonu nebo kvality samotného projektu. Každý milník jsme pokaždé splnili včas,“ píše v prohlášení Brenda Romero.

Situace přitom nevypadala tak bledě jediný den předtím, než Microsoft začal s další vlnou propouštění. „Měli jsme meetingy s vydavatelem den předtím, než se to stalo. Nepadla o tom ani zmínka,“ říká pro The Journal jeden ze zaměstnanců. I když atmosféra nebyla ideální vzhledem k tomu, že ze strany Microsoftu došlo k propouštění v nedávné době několikrát, tým Romero Games měl za to, že je jejich projekt v bezpečí. „Zdálo se nám to nepravděpodobné. Vývoj projektu v té době pokračoval vcelku dobře.“

Studio prý hledalo jiné cesty, jak by projekt mohlo zachránit, ale očividně se nezadařilo. „Nejde jen o ztrátu zaměstnání. V tomto druhu práce necháváte v tom, co děláte, kousek své duše.“ O dnes již zrušeném projektu víme jen to, že mělo jít o FPS střílečku v Unreal Enginu 5, což vývojáři prozradili při oznámení spolupráce s Microsoftem v roce 2022.