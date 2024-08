Studio Tango Gameworks nakonec přežije. Od Xboxu ho koupil jihokorejský Krafton i se značkou Hi-Fi Rush

Microsoft v rámci škrtů propustil stovky zaměstnanců a uzavřel několik týmů z Xbox Game Studios. Mezi nimi je i japonské studio Tango Gameworks, jeho ukončení spoustě hráčů vrtalo hlavou. Přeci jen jsou tvůrci rytmické akce Hi-Fi Rush, která patřila mezi největší překvapení roku 2023 a zároveň byla jednou z nejlepších first-party her Xboxu. Tento talentovaný tým ale nakonec končit nebude. Dnes jsme se dozvěděli, že ho odkoupila jihokorejská společnost Krafton, pod kterou spadá například úspěšný battle royale PUBG.

Do svého portfolia nezískali jen studio jako takové. Spolu s tím do jejich vlastnictví přešla také značka Hi-Fi Rush, se kterou hodlají nadále pracovat. Je tedy možné, že se první díl objeví na Switchi. Náznaky ohledně této verze se našly v souborech hry a díky novému začátku by Tango mohlo tento projekt dotáhnout do konce. Jelikož pro Hi-Fi Rush mají plány i do budoucna, je dost pravděpodobné, že v průběhu následujících let bude vznikat velké pokračování.

Krafton ve své zprávě dále ujišťuje, že se hráči nemusejí bát o starší projekty od Tango Gameworks. V prodeji stále najdete oba díly hororu The Evil Within i mysteriózní akci Ghostwire: Tokyo jako dřív. Alespoň jeden z nešťastných příběhů nedávné doby má pozitivní vývoj. Snad se pod novým majitelem bude týmu dařit dobře.