Subnautica 2 se odkládá na příští rok, přestože je připravená k vydání. Krafton se údajně chce vyhnout vyplacení bonusů

Subnautica patří mezi nejoblíbenější hry v survival žánru. Přežíváte na planetě, která je z velké části pokrytá oceánem. Po samostatném rozšíření Below Zero jsme se od studia Unknown Worlds před třemi lety dočkali oznámení velkého pokračování, jehož první verze měla vyjít v předběžném přístupu na PC ještě letos. To se ale změní a nakonec se jí dočkáme až v roce 2026.

Odklady her nejsou nic neobvyklého, obzvlášť v dnešní době. Okolo Subnauticy 2 se ale dějí podivné věci. V oficiální zprávě se dočteme, že k odkladu došlo na základě zpětné vazby z playtestů. Web Bloomberg ale přichází s informacemi ohledně toho, že rozhodnutí přišlo hlavně ze strany vydavatelství Krafton, které se tak chce vyhnout povinnosti vyplatit studiu bonus 250 milionů dolarů.

Krafton odkoupil Unknown World v roce 2021 a nevypadalo to, že by tato akvizice dělala problémy i přesto, že Krafton nemá zrovna dobrou pověst v herním světě. Teď už je jasné, že si ji rozhodně nezlepší. Vše začalo už minulý týden, kdy několik vývojářů na vedoucích pozicích dostalo vyhazov bez toho, aby vydavatelství uvedlo jakýkoliv pádný důvod.

Jedním z propuštěných je i Charlie Cleveland, který stál u samotného zrodu studia. V příspěvku na X se rozepsal o své kariéře a jasně napsal, že Subnautica 2 už je připravená pro vydání v předběžném přístupu. „I když jsme si mysleli, že to bude naše rozhodnutí, přinejmenším prozatím je toto rozhodnutí v rukou společnosti Krafton. A po všech těch letech zjistit, že už nemohu pracovat ve společnosti, kterou jsem založil, hodně bolí.“

Kontrakt mezi Kraftonem a Unknown Worlds, který se dostal Bloombergu do rukou, uvádí, že pokud studio letos dosáhne ve výnosech na určitou hranici, dostane onen bonus. Staré vedení ho mělo v plánu přerozdělit mezi týmem o zhruba 100 zaměstnancích. Právě vydání Subnauticy 2 mělo se splněním cíle výrazně pomoct. Přeci jen na něj čeká hromada hráčů, aktuálně je druhou nejžádanější hrou na Steamu.

Mluvčí Kraftonu každopádně řekl, že to s odkladem nemá nic společného. Podobně se vyjádřil i nový CEO Steve Papoutsis, který dříve působil ve studiu Striking Distance. Dle jeho slov si Krafton nemyslí, že je hra na předběžný přístup připravená a chce využít víc času k přidání většího množství obsahu. Je to opravdu bizarní situace, která pověsti Kraftonu rozhodně nepomůže.