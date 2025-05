Subnautica míří na mobily. Do přežívání v mimozemském oceánu se pustíme v červenci

Subnautica vyšla v plné parádě před více než sedmi lety. Studio Unknown Worlds Entertainment od té doby vydalo samostatný přídavek Below Zero a nyní pracuje na pokračování. Vedle toho ale vzniká ve spolupráci s týmem Playdigious mobilní verze jedničky, která nemá daleko od vydání. Na systémech Android a iOS ji můžete očekávat 8. července.

Často ji najdete v žebříčcích nejlepších her o přežití na trhu. Na mobilech vyjde v plnohodnotné podobě bez mikrotransakcí či reklam. Bude vás stát 9,99$, v předprodeji na App Store ji můžete mít s 10% slevou, což vychází na 229 Kč. V rámci mobilních her je to přijatelná cena. Navíc když bereme v potaz, že PC verze běžně stojí nějakých 750 Kč.

Vydavatelství Playdigious má za sebou porty několika velkých her na mobily. Jmenovat můžeme Dead Cells nebo Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. U Subnautici předělali ovládání tak, aby sedělo na dotykový displej. Pokud by vám nevyhovovalo, lze hrát i s připojeným gamepadem. Na oficiální stránce si můžete také ověřit, jestli Subnautica na vašem mobilu vůbec poběží.

Jinak můžete očekávat kompletní zážitek, kdy se pustíte do přežívání na vodní planetě 4546B. Chybět nebudou ani módy Freedom a Creative, které upouštějí od survival mechanik.