Switch 2 má hrami zásobovat Microsoft, Ubisoft i Sega. Proslýchá se o desítkách titulů od silných partnerů

Po zdlouhavém čekání včera konečně proběhlo odhalení nové konzole od Nintenda. Okolo her, které si na Switchi 2 budeme moci zahrát, je ale stále ticho. Tedy v případě, že sledujete pouze oficiální zdroje. Mezi insidery se v posledních týdnech začalo mluvit o spoustě titulů, které pro Switch 2 chystají partneři třetích stran a nejsou to vůbec malá jména. Pro jistotu upozorňujeme, že to nejsou oficiální informace, takže je na místě brát je s rezervou.

Microsoft do toho šlápne nejvíc

Strategie okolo Xboxu se v minulém roce razantně změnila. Je jasné, že exkluzivity pro platformy Microsoftu jsou víceméně minulostí a hry od Xbox Games Studios se budou stále častěji objevovat na PlayStationu i na novém Switchi. Podle insidera PhBrazil právě Microsoft připravuje z partnerů třetích stran nejvíc her pro Switch 2.

Na tom se shodují i další zdroje. Padají jména jako Microsoft Flight Simulator, Hellblade 2, Age of Mythology nebo Halo: Master Chief Collection. Zároveň má řada přijít i na Sea of Thieves, Grounded a Pentiment. Poslední dvě jmenované vyšly už na současný Switch, takže je možné, že na novou konzoli dorazí vylepšená verze.

Je celkem jisté, že Activision se na Switch 2 pokusí dostat sérii Call of Duty. V tomhle případě nemá na výběr, protože se k tomu společnost zavázala během sporů o akvizici Microsoftem. Jestli to ale bude ve stejné formě jako na ostatních platformách, zatím nemáme tušení.

Dalším velkým hráčem mezi vydavateli bude Ubisoft, který Switch podporoval už od počátků. Mimo jiné má chystat porty Assassin's Creed Mirage a Assassin's Creed Shadows. Ty doplní Rainbow Six Siege nebo kolekce tahovek Mario + Rabbids.

Vzhledem k tomu, o jakých hrách je řeč, se stále víc řeší, jak bude Switch 2 ve skutečnosti výkonný. Nintendo o vnitřnostech konzole zatím nic neprozradilo, ale podle úniků by měla být mezi PS4 Pro a Xbox Series S.

S pořádnou porcí má přijít také vydavatelství Sega. Jejich JRPG jsou neskutečně populární hlavně v Japonsku a dává smysl, že s podporou Switche budou dále pokračovat. V přípravě podle spekulací mají několik dílů Persony včetně loňského remaku třetího dílu. K tomu se přidá Metaphor: ReFantazio.

Před třemi lety Sega rozkryla svoje plány na oživení velkých značek, které už jsme dlouho na herní scéně neviděli. Mezi ně spadá Crazy Taxi, Jet Set Radio, Shinobi nebo Streets of Rage. Každý z těchto návratů by neměl chybět ani na Switchi 2.

Pecky let minulých

Ve spekulacích a informacích od anonymních zdrojů se můžete dočíst také o tom, že Konami na Switch 2 přihodí předělávku třetího Metal Gear Solid, Square Enix zase prý připravuje port remaku Final Fantasy VII. Na Switch 2 se mají chystat ještě větší pecky z posledních let, které stále v mnoha ohledech nebyly překonané. Řeč přišla i na Red Dead Redemption 2.

Dalším titulem, který získal hromadu ocenění a měl by zamířit na Switch 2, je Elden Ring. Studio FromSoftware by celkově mohlo s novou konzolí rozšířit nabídku svých her na platformě. První Switch dostal pouze první Dark Souls, takže na dvojce by se mohla zkompletovat trilogie.

Elden Ring prozatím dává největší smysl a jeho jméno přišlo na mysl už loni, když Nintendo ve svém finančním reportu vypustilo seznam vydavatelů, se kterými chce posílit partnerství. Kromě FromSoftware se tady objevila další velká jména, jako EA, Konami, nebo i menší společnosti Devolver Digital a 505 Games.

První oznámení ještě před dubnovým Directem

Na další podrobnosti ohledně konzole samotné a her, které připravuje přímo Nintendo, si budeme muset počkat na 2. dubna. Ještě předtím ale mohou přicházet oznámení od ostatních vydavatelství. Na to poukázal novinář Jason Schreier. „Jedním z důvodů, proč oznámili Switch 2 měsíce před pořádným odhalením, je to, aby společnosti třetích stran mohly začít oznamovat své hry.“

Snad první potvrzenou hrou je Yooka-Replaylee. Na konci traileru se záběry z hraní uvedly jednoduše, že vyjde na konzoli od Nintenda. V té chvíli nemohli říct, že to bude Switch 2, ale došlo to snad naprosto každému. Další kousky snad budou průběžně následovat.

