Switch 2 má mít v ovladačích páčky s Hallovým jevem. Zbavil by se tak problematického driftování

Switch je jako zařízení i po osmi letech neskutečně populární. Nelze ale přehlédnout několik problémů, které tuto generaci konzole od Nintenda doprovodily. Jedním z těch nejvýraznějších je poruchovost joy-conů, oddělitelných ovladačů. Velmi často se stává, že po delším užívání začaly driftovat, což v praxi znamená, že senzor nepřesně měří pozici páčky. Toho by se podle jednoho z neoficiálních zdrojů měl Switch 2 vyvarovat. Místo klasických páček má využít senzor s Hallovým jev (v angličtině Hall effect).

Problémy s joy-cony nejsou žádná fáma. Nintendo stály nejednu soudní tahanici, takže by dávalo smysl, že se takovým problémům chtějí s novou konzolí vyhnout. Informace přichází od člověka vystupujícího pod přezdívkou NextHandheld, který dříve do detailu popsal podobu Switche 2 a byla by moc velká náhoda, kdyby se tak dobře trefil třeba v barvách použitých pod páčkami joy-conů. Proto se i další informace pocházející z tohoto směru zdají důvěryhodnější.

Co je Hallův jev?

Tato technologie existuje více než 100 let a fyzik Edwin Hall nejspíš nepočítal s tím, že se bude hojně řešit v herním světě. Zjednodušeně řečeno funguje tak, že místo fyzického propojení páčky a potenciometru měří pozici páčky díky kombinaci magnetů a elektrických vodičů.

Vzhledem k tomu, že nedochází k fyzickému kontaktu mezi páčkou a senzorem, nenastane scénář, kdy některá z částí vybočí z mrtvé zóny a ovladač pak bude dělat psí kusy i ve chvíli, kdy na něj nebudete vůbec sahat. Na výrobu se ale jedná o nákladnější řešení. To je také jeden z hlavních důvodů, proč dřívější spekulace tuto změnu u joy-conů zpochybňovaly.

Nintendo snad samo za sebe odhalí všechny detaily během dubnového Switch 2 Directu. Do té doby se ale určitě bude objevovat víc a víc dohadů a spekulací. Například PHBrazil, což je jeden ze zdrojů, které se trefily s datem odhalení konzole, se vytasil s informací, že valná většina vydavatelů zvažuje na Switch 2 dostat své nejambicióznější hry díky tomu, že by měl být nový hardware dostatečně výkonný.

Zdroj: TheGamer, VGC, Reddit