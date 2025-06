Switch 2 má rekordní start. Za 4 dny se prodalo přes 3,5 milionu kusů, převálcoval všechny konkurenty

Ještě minulý týden někteří prorokovali, že Switch 2 bude stejný průšvih jako WiiU. Realita je od tohoto scénáře hodně daleko. Nintendo oznámilo, že za první 4 dny se prodalo 3,5 milionů kusů, což ze Switche 2 dělá nejrychleji prodávanou konzoli v historii. Pro srovnání, Sony za první 4 týdny po uvedení poslalo do obchodů 3,4 milionu konzolí.

Nintendo překonalo i samo sebe. Původní Switch měl za první měsíc na kontě 2,74 milionu. Switchi 2 určitě pomohl fakt, že se Nintendu podařilo ve velké části světa uspokojit poptávku hned při vydání. V USA je sice vyprodáno, u nás ale není problém stále konzoli sehnat i v balení s Mario Kart World.

Můžeme jen spekulovat, jak by vypadala čísla PS5 a Xboxu Series, kdyby při jejich uvedení nebyl nedostatek konzolí kvůli pandemii. Sám jsem na PS5 čekal několik měsíců a podobně to bylo u spousty dalších fanoušků. Podle starších finančních zpráv Nintendo očekává, že se za první rok prodá 15 milionů kusů Switche 2. Tím by opět překonal vlastní předchozí konzoli i poslední 2 generace PlayStationu.

Podle analytiků je v tuto chvíli zásadní, aby si Nintendo udrželo momentum. Nelze přehlížet, že konzole šla na trh s jedinou velkou novinkou - Mario Kart World. Až v červenci nás čeká Donkey Kong Bananza a zrovna včera přišlo oznámení spin-offu série Splatoon, které bude také exkluzivně na Switchi 2. Po zbytek roku je to ale kromě Metroid Prime 4 docela chudé. Očekáváme, že si Nintendo schovává pár dalších věcí na vánoční sezónu. Spekuluje se, že by nám je velmi brzy měli představit na dalším Directu.