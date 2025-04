Switch 2 nemusel mít tak nudné jméno. Nintendo zavrhlo jinou variantu kvůli drobnosti z minulosti

Z marketingového hlediska dává název Nintendo Switch 2 perfektní smysl. Nedojde k fiasku jako s WiiU. I neznalec hned pochopí, že jde o novou konzoli, která je postavená na stejném principu jako Switch. Je to ale hrozná nuda. V minulosti bylo s pojmenováváním svého hardwaru mnohem kreativnější. A nebylo daleko od toho, aby to platilo i u nadcházející konzole. Jedním z nápadů byl název Super Nintendo Switch.

Důvod, proč to nakonec se jménem dopadlo takhle, prozradil producent Kouiči Kawamoto v blogu Ask the Developer. Podobá se názvu jejich druhé domácí konzole Super Nintendo Entertainment System. Podobnost ale není oním důvodem. „Super NES nepodporoval hry pro NES. Vzhledem k tomu, že Switch 2 podporuje hry pro Switch, nepůsobilo pojmenování v tomto stylu jako dobrá volba.“ Jedno negativum by se tak na zpětné kompatibilitě přece jen našlo.

Taková věc vývojáře nejspíš napadla automaticky, ale valná většina dnešních hráčů nemá ponětí, jak Super Nintendo Entertainment System vypadá, natož aby věděli, jestli zvládal nebo nezvládal zpětnou kompatibilitu. Z mého osobního pohledu je to velká škoda, protože Super Switch byl jedním z mých dřívějších typů, jak by se nová konzole mohla jmenovat.

Nakonec je ale potřeba si uvědomit, že může být i hůř. Nejen kvůli zmatečnému marketingu, který sehrál roli v neúspěchu WiiU. Stačí se podívat na kapesní konzole z rodiny Nintenda 3DS. Tady vznikla zvěrstva, jako je New Nintendo 3DS XL. Vyznat se ve všech typech nebylo jednoduché. Hry sice fungovaly na většině z nich stejně, ale našly se výjimky, které vyžadovaly nejnovější model. Oproti tomu je číslovka v názvu Switche všeříkající a jen těžko vyvolá podobné zmatky.