Switch už netáhne a Nintendo krotí ambice. Zároveň potvrdilo, že nástupce bude zpětně kompatibilní

Nintendo oznámilo výsledky za první polovinu fiskálního roku 2025. Oproti loňsku byly citelně slabší, tržby se propadly o 34 %, čistý zisk o 60 %. Obojí souvisí s tím, že klesají prodeje hardwaru i softwaru.

Firma za posledních šest měsíců prodala 4,7 milionu Switchů, o 31 % méně než loni. K tomu pak 70,3 milionu kopií her, o 28 % méně. Kvůli tomu také upravila výhled do budoucna. Očekává, že za celý fiskální rok prodá 12,5 milionu Switchů a 160 milionů her. Ještě před třemi měsíci avizovala 13,5 a 165 milionů.

Dodnes se prodalo již 146 milionů kusů této konzole a 1,3 miliardy her. Uvážíme-li tedy, že Nintendo chce v druhé polovině roku pustit do světa dalších osm milionů Switchů, konzole by mohla atakovat hranici 154 milionů konzolí. Tolik Japonci v minulosti prodali Nintenda DS, druhé nejúspěšnější konzole historie. Nad ní je se 159 miliony už jen PlayStation 2.

Tak či onak na cestě je další generace konzole a ta prodeje Switche ještě více utlumí. Nintendo o ní mimochodem ve finanční zprávě mluví. Konzoli stále nazývá jako „nástupce Switche“ a má v plánu k ní sdělit podrobnosti do konce fiskálního roku, kalendářně to vychází do 31. března 2025.

Jen připomeňme, že Switch vyšel 3. března 2017. Ale už 20. října 2016 firma představila finální název, do té doby o konzoli mluvila jako u Nintendu NX. A 13. ledna 2017 pak oznámila technické specifikace, cenu a datum prodeje. „Switch 2“ má v tomto ohledu zpoždění.

Nintendo však alespoň oficiálně potvrdilo, že nástupce bude zpětně kompatibilní s hrami pro současný Switch. To všichni tušili dopředu. Zatím ale pořád není jasné, jestli nová konzole bude fyzicky přijímat i původní cartridge, nebo bude možné hrát jen digitální zakoupené kopie. Nintendo totiž ve zprávě na několika místech vyzdvihuje přínos online účtu a služby Switch Online.