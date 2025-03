Takhle vypadal prototyp Until Dawn. Hororový příběh jsme měli hrát s pohybovým ovladačem PlayStation Move

Během vývoje her je docela běžné, že se připravovaný titul od startu do vydání změní. Většinou nemáme tušení o tom, co si pro nás tvůrci chystali, ale najdou se výjimky jako Until Dawn. Na veřejnost se dostalo čtyři hodiny dlouhé video z prototypu, který byl v přípravě pro PlayStation 3. I tenkrát to byl horor o partě přátel, která si vyrazila na chatu v horách. Hlavním rozdílem je, že bylo Until Dawn původně navržené pro hraní s pohybovým ovladačem PlayStation Move.

Před dvěma konzolovými generacemi bylo pohybové ovládání na vrcholu díky úspěchu konzole Nintendo Wii. Sony si do této kategorie také sáhlo, i když hry pro PlayStation Move byly většinou menší záležitost pro nenáročné hráče. Until Dawn ale už od představení v roce 2012 vypadalo jako jedna z těch největších her, exkluzivně vytvořených pro hraní s pohybovým ovladačem PlayStationu.

Tento prototyp pochází z ledna roku 2013. Tehdy ještě neměly všechny postavy v příběhu svoji finální podobu. Některé modely nahradily tváře známých herců, které známe z ostré verze. Zároveň se také od původního návrhu změnila perspektiva. Hororový příběh jsme si měli prožívat z pohledu vlastních očí a ovladačem Move jsme pohybovali baterkou postavy.

Konečného rozhodnutí, že se vývoj Until Dawn přesune na PlayStation 4 a myšlenka pohybového ovládání se úplně vypustí, nejspíš v Sony, ani ve studiu Supermassive Games moc nelitují. Until Dawn přeci jen bylo masivním úspěchem a pro Supermassive to byl začátek hororové éry, která pokračuje dodnes. O pár let později rozjeli vlastní sérii The Dark Pictures, jejíž nový sci-fi díl Directive 8020 vyjde 2. října na PC a konzole.