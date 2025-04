Taktické Star Wars: Zero Company vyjde v roce 2026. Žoldnéři předvedou novou stránku Klonových válek

Studio Bit Reactor nám představilo první trailer, se kterým láká na novou hru z univerza Star Wars. Tentokrát by měli zpozornět fanoušci taktických tahovek ala XCOM, protože přesně k tomuto stylu má Zero Company nejblíž. Ještě aby ne, když část vývojářského týmu tvoří bývalí zaměstnanci Firaxisu, kde vznikaly novodobé XCOMy. Tady se ale místo mimozemské invaze zapojíme do Klonových válek.

Místo toho, aby příběh probíral ty nejprovařenější události Klonových válek, nahlédneme to jejich stínů. V hlavní roli je Hawks, bývalý republikový důstojník, který vede Zero Company. Tato žoldnéřská jednotka je složená z profesionálů. Za správnou odměnu přehlédnou svoje neshody a rozdíly a pokusí se společnými silami zvládnou na první pohled nesplnitelnou misi. Bez vašeho velení se to ale samozřejmě neobejde.

Jejich mise se sice odehrává na pozadí válek, ale jde o zásadní událost, která může ovlivnit celou galaxii, pokud se nám hrozbu nepodaří odvrátit. Jak to Zero Company nakonec zvládne, se dozvíme v příštím roce, kdy hra vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.